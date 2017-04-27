Малкин: О Кросби и Овечкине много пишут, а я стараюсь оставаться в тени

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Малкин идёт на первом месте по набранным очкам в плей-офф. На его счету 11 (2+9) очков в пяти матчах.

«В России также уделяют больше внимания противостоянию Овечкина и Кросби, а не меня и Овечкина. И это хорошо для меня. Я стараюсь оставаться в тени. Я просто играю. О них много пишут. Они одновременно начали здесь играть. Они боролись за приз Колдера. Они всегда были лучшими игроками в НХЛ. Я же просто стараюсь показать свой лучший хоккей.

Я понимаю, что если игра у меня пойдёт, я помогу команде победить. Я играю важную роль в команде. Стараюсь забивать в каждой игре. Иногда это получается, иногда нет. Я готов. Я себя хорошо чувствую, просто замечательно. У меня нет травм. Я готов играть, но понимаю, что легко не будет.

Это вызов для меня. Я жду серию с нетерпением. Она получится особенной. Матчи против «Вашингтона», Овечкина и Кузнецова всегда получаются особенными. Они хорошие хоккеисты, мы друзья. И всё же для меня это вызов, — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.