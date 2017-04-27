«Эдмонтон» победил «Анахайм» в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» в гостях обыграл «Анахайм» со счетом 5:3 в первом матче четвертьфинальной серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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У «Анахайма» отличились Райан Гецлаф (21-я минута), Патрик Ивз (50), Якоб Сильверберг (51). У «Эдмонтона» шайбы забросили Марк Летестю (27, 47), Адам Ларссон (48, 56), Леон Драйзайтл (59).
Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 9 минут 59 секунд, совершил один силовой прием и получил четыре минуты штрафа.
Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч состоится в ночь на 29 апреля в Анахайме.
|27.04.2017 05:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|3:5
|Эдмонтон Ойлерз
|(0:0, 1:1, 2:4)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Джон Гибсон 58:28 (Дж. Гибсон 58:55-59:13, Дж. Гибсон 59:56)
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|08:46
|Райан Кеслер
|Леон Драйзайтль
|09:22
|17:25
|Логан Шоу
|Антон Слепышев
|19:54
|2-й период
|20:37
|Райан Гецлаф (К. Фаулер, Р. Кеслер)
|24:39
|Ник Ритчи
|25:45
|Хампус Линдхольм
|Марк Летестю (Р. Ньюджент-Хопкинс, Л. Драйзайтль)
|26:22
|Антон Слепышев
|28:36
|3-й период
|44:42
|Якоб Сильверберг
|Марк Летестю (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
|46:23
|Адам Ларссон (Л. Драйзайтль, П. Марун)
|48:03
|49:22
|Патрик Ивз (Р. Гецлаф, Б. Монтур)
|50:47
|Якоб Сильверберг (Э. Кольяно, Р. Кеслер)
|Адам Ларссон (О. Клефбом, П. Марун)
|55:20
|Леон Драйзайтль (М. Лучич, А. Ларссон)
|п.в.
|58:55
|59:56
|Райан Кеслер
|59:56
|Райан Гецлаф
|59:56
|Кори Перри
|Зак Кассиан
|59:56
|Андрей Секера
|59:56
|Дрейк Каджула
|59:56
Статистика
|16
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|А. Ларссон (Эдмонтон Ойлерз), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), М. Летестю (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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