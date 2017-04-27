«Эдмонтон» победил «Анахайм» в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ

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У «Анахайма» отличились Райан Гецлаф (21-я минута), Патрик Ивз (50), Якоб Сильверберг (51). У «Эдмонтона» шайбы забросили Марк Летестю (27, 47), Адам Ларссон (48, 56), Леон Драйзайтл (59).

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 9 минут 59 секунд, совершил один силовой прием и получил четыре минуты штрафа.

Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч состоится в ночь на 29 апреля в Анахайме.