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27 апреля 2017, 10:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» победил «Анахайм» в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» в гостях обыграл «Анахайм» со счетом 5:3 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий Эдмонтона Антон Слепышев провел на площадке почти 10 минут и получил четыре минуты штрафа. Увеличить
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У «Анахайма» отличились Райан Гецлаф (21-я минута), Патрик Ивз (50), Якоб Сильверберг (51). У «Эдмонтона» шайбы забросили Марк Летестю (27, 47), Адам Ларссон (48, 56), Леон Драйзайтл (59).

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 9 минут 59 секунд, совершил один силовой прием и получил четыре минуты штрафа.

Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч состоится в ночь на 29 апреля в Анахайме.

27.04.2017 05:30 Плей-офф: 1/4 финала Honda Center
Анахайм Дакс 3:5 Эдмонтон Ойлерз
(0:0, 1:1, 2:4)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Тодд Маклеллан
Вратари
Джон Гибсон 58:28 (Дж. Гибсон 58:55-59:13, Дж. Гибсон 59:56) Кэм Тэлбот
1-й период
08:46 Райан Кеслер
Леон Драйзайтль 09:22
17:25 Логан Шоу
Антон Слепышев 19:54
2-й период
20:37 Райан Гецлаф (К. Фаулер, Р. Кеслер)
24:39 Ник Ритчи
25:45 Хампус Линдхольм
Марк Летестю (Р. Ньюджент-Хопкинс, Л. Драйзайтль) 26:22
Антон Слепышев 28:36
3-й период
44:42 Якоб Сильверберг
Марк Летестю (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль) 46:23
Адам Ларссон (Л. Драйзайтль, П. Марун) 48:03
49:22 Патрик Ивз (Р. Гецлаф, Б. Монтур)
50:47 Якоб Сильверберг (Э. Кольяно, Р. Кеслер)
Адам Ларссон (О. Клефбом, П. Марун) 55:20
Леон Драйзайтль (М. Лучич, А. Ларссон) п.в. 58:55
59:56 Райан Кеслер
59:56 Райан Гецлаф
59:56 Кори Перри
Зак Кассиан 59:56
Андрей Секера 59:56
Дрейк Каджула 59:56
Статистика
16 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Ларссон (Эдмонтон Ойлерз), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), М. Летестю (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

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