«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ

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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Колин Уилсон (12-й минута), Пи Кей Суббан (23), Филип Форсберг (33) и Вернон Фидлер (55). У «Сент-Луиса» отличились Колтон Парейко (29), Джэйден Швартц (47) и Владимир Соботка (50).

Защитник «Нэшвилла» Суббан набрал 3 очка (1+2) по системе «гол+пас». Он стал первым защитником в истории клуба, набравшим 3 очка в одном матче плей-офф НХЛ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сыграл в матче 18 минут и 17 секунд, не отметившись результативными действиями. На его счету два броска и один силовой прием.

«Нэшвилл» повел в серии до четырех побед — 1−0. Вторая игра между командами состоится в ночь на субботу также на домашней арене «Сент-Луиса».