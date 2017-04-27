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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29567043/
27 апреля 2017, 9:50 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в стартовом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Сент-Луисе завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Нэшвилл победил со счетом 4:3 три очка по системе голпас набрал защитник Пи Кей Суббан. Увеличить
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В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Колин Уилсон (12-й минута), Пи Кей Суббан (23), Филип Форсберг (33) и Вернон Фидлер (55). У «Сент-Луиса» отличились Колтон Парейко (29), Джэйден Швартц (47) и Владимир Соботка (50).

Защитник «Нэшвилла» Суббан набрал 3 очка (1+2) по системе «гол+пас». Он стал первым защитником в истории клуба, набравшим 3 очка в одном матче плей-офф НХЛ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сыграл в матче 18 минут и 17 секунд, не отметившись результативными действиями. На его счету два броска и один силовой прием.

«Нэшвилл» повел в серии до четырех побед — 1−0. Вторая игра между командами состоится в ночь на субботу также на домашней арене «Сент-Луиса».

27.04.2017 03:00 Плей-офф: 1/4 финала Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 3:4 Нэшвилл Предаторз
(0:1, 1:2, 2:1)
Главные тренеры
Майк Йео Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Аллен 58:26 Пекка Ринне
1-й период
Пи. Кей. Суббан 02:48
09:38 Дэвид Перрон
Колин Уилсон (Р. Эллис, Пи.Кей. Суббан) 11:24
2-й период
Пи. Кей. Суббан (Р. Джохансен) 22:22
28:04 Колтон Парэйко (Дж. Эдмундсон, К. Бродзяк)
28:32 Джоэль Эдмундсон
Джеймс Нил 28:32
29:47 Колтон Парэйко
31:19 Кайл Бродзяк
Филип Форсберг (Пи.Кей. Суббан, Р. Йоси) 32:11
3-й период
46:48 Джейден Шворц (П. Штястны, Дж. Эдмундсон)
49:22 Владимир Соботка (М. Пяйярви-Свенссон)
Вернон Фиддлер (О. Уотсон) 54:55
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Пи.Кей. Суббан (Нэшвилл Предаторз), К. Парэйко (Сент-Луис Блюз), Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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