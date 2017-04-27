Айзерман: После чемпионата мира мы разберёмся в ситуации с Кучеровым
Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман пообещал разобраться в ситуации с российским легионером клуба Никитой Кучеровым, который подверг критике действия своих одноклубников и тренера.
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«Лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, — это сесть и поговорить с Никитой, узнать, что он думает. Не буду комментировать переводные статьи из России, не буду разбираться, что в них правда. Конечно, жду нашего разговора с Кучеровым, но поднимать шум вокруг этого вопроса не буду.
Кучеров — отличный игрок и отличный товарищ по команде. После чемпионата мира мы во всем разберёмся, — приводит слова Айзермана Tampa Bay Times.
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