Бэбкок, Маклеллан и Торторелла номинированы на приз лучшему тренеру сезона НХЛ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главные тренеры Майк Бэбкок («Торонто»), Тодд Маклеллан («Эдмонтон») и Джон Торторелла («Коламбус») вошли в финальную тройку номинантов на приз «Джек Адамс Эворд», вручаемый тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Впервые с 1999 года сразу два главных тренера клубов из Канады вошли в финальную тройку претендентов на получение данной награды.
«Торонто» под руководством Бэбкока занял восьмое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате НХЛ, попав в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2013 года. «Торонто» оформил путевку в
«Эдмонтон» во главе с 49-летним Маклелланом занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, став четвертым в Западной конференции. Впервые с 2006 года Макллеллан вывел «Эдмонтон» в
«Коламбус» вместе с 58-летним Тортореллой провел лучший сезон в своей истории и занял третье место в Восточной конференции, установив рекорды клуба по количеству побед (58), очков (108) в регулярном чемпионате, а также по количеству выигранных матчей подряд — 16. Кроме того, «Коламбус», основанный в 2000 году, в третий раз в истории пробился в Кубок Стэнли, где уступил в первом раунде «Питтсбургу» (1−4). Торторелла выигрывал приз лучшему тренеру регулярного сезона в 2004 году, когда привел «Тампу» к победе в Кубке Стэнли, нынешняя номинация стала для наставника 4-й в карьере.
По итогам прошлого сезона обладателем приза «Джек Адамс Эворд», учрежденного в 1974 году, стал главный тренер «Вашингтона» Бари Тротц. Обладатель приза станет известен в ночь 22 июня на специальной церемонии закрытия сезона в
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