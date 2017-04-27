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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29566421/
27 апреля 2017, 9:32 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Бэбкок, Маклеллан и Торторелла номинированы на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главные тренеры Майк Бэбкок («Торонто»), Тодд Маклеллан («Эдмонтон») и Джон Торторелла («Коламбус») вошли в финальную тройку номинантов на приз «Джек Адамс Эворд», вручаемый тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Впервые с 1999 года сразу два главных тренера клубов из Канады вошли в финальную тройку претендентов на получение награды лучшему тренеру регулярного чемпимоната. Увеличить
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Впервые с 1999 года сразу два главных тренера клубов из Канады вошли в финальную тройку претендентов на получение данной награды.

«Торонто» под руководством Бэбкока занял восьмое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате НХЛ, попав в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2013 года. «Торонто» оформил путевку в плей-офф за один матч до окончания регулярного чемпионата, опередив «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампу-Бэй». В серии первого раунда плей-офф «Торонто» уступил «Вашингтону» со счетом 2−4. Команда в этом сезоне стала пятой по количеству заброшенных шайб (в среднем 3,06 за игру), уступая лишь «Рейнджерс» (3,09), «Миннесоте» (3,21), «Вашингтону» (3,22) и «Питтсбургу» (3,41). Для 53-летнего Бэбкока эта номинация стала третьей в карьере после 2008 и 2014 гг, но он ни разу не становился обладателем приза.

«Эдмонтон» во главе с 49-летним Маклелланом занял второе место в Тихоокеанском дивизионе, став четвертым в Западной конференции. Впервые с 2006 года Макллеллан вывел «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ. Макллелан во второй раз номинируется на получение награды, но в 2008 году он уступил победу Клоду Жюльену.

«Коламбус» вместе с 58-летним Тортореллой провел лучший сезон в своей истории и занял третье место в Восточной конференции, установив рекорды клуба по количеству побед (58), очков (108) в регулярном чемпионате, а также по количеству выигранных матчей подряд — 16. Кроме того, «Коламбус», основанный в 2000 году, в третий раз в истории пробился в Кубок Стэнли, где уступил в первом раунде «Питтсбургу» (1−4). Торторелла выигрывал приз лучшему тренеру регулярного сезона в 2004 году, когда привел «Тампу» к победе в Кубке Стэнли, нынешняя номинация стала для наставника 4-й в карьере.

По итогам прошлого сезона обладателем приза «Джек Адамс Эворд», учрежденного в 1974 году, стал главный тренер «Вашингтона» Бари Тротц. Обладатель приза станет известен в ночь 22 июня на специальной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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