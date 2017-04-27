Почему «Вашингтон» победит «Питтсбург»

Пять матчей с овертаймами против восьмой команды Востока? И это якобы претендент на Кубок Стэнли? Представьте себе, да. Причем один из самых явных, если не самый.

Пересмотрите голы «Торонто»: это же что-то с чем-то. Райлли делает банальный вброс, шайба не летит по борту, а рикошетит от него прямо на пятак, где тут как тут оказывается Мэттьюс — шестой матч. Гардинер бросает от синей в падении, Хайман даже не видит броска, но шайба попадает в него и залетает в ворота; ван Римсдайк делает прострел — от клюшки Орлова в девятку; Ханвик лупит от синей — шайба рикошетом от Кузнецова и Орпика падает прямо на клюшку Мэттьюса перед пустыми уже воротами; похожая ситуация и с шайбой Бозака — это четвертый матч. А первый гол Остона в третьей встрече? Пошел на двоих, бросил, Карлсон заблокировал, после чего шайба угодила в лицо Шмидту и прилетела обратно Мэттьюсу на клюшку; а потом еще и Орпик переправил бросок Кадри в свои ворота собственной задницей. Капанену подарок на пятаке сделали двойным рикошетом, да еще и Карлсон умудрился в дополнительное время клюшку промотать — второй матч.

Понятно, что «Вашингтон» свои голы рожал не исключительно комбинациями на пустые. Но «Кэпиталз» и рядом не валялись с «Листьями» в плане так называемых lucky bounces, у тех-то ровно половина шайб в серии не обошлась без серьезного вмешательства фортуны. Хорошо еще, что до седьмой игры не дошло с такими-то раскладами.

Впрочем, тем даже лучше для «Столичных». Они далеки от пика формы. Барри Тротц, в отличие от Майка Бэбкока, на первый раунд точно не закладывался. И это было заметно с точки зрения объема движения команд. А тут такая хорошая проверочка подоспела в виде страшно драйвовой молодой команды, которая живо напоминала сборную Северной Америки с недавнего Кубка мира. Страшно представить, во что скоро превратятся LEAFS. Даже болельщики «Торонто» совсем недавно расшифровывали это как Losers Even After Fifty Seasons (неудачники и после 50 сезонов), ведь последний Кубок Стэнли самого дорого клуба в мире датируется 1967 годом. А сейчас — обрели надежду. И немудрено.

Летом на выход пойдут отосланные в АХЛ Лайк, Михалек и Грининг, высвободив более 10 миллионов. Через год закончатся выплаты Глисону и Кауэну. Огромное пространство для маневров и фантастический потенциал — Мэттьюсу, Марнеру, Нюландеру, Капанену еще расти и расти, а там и Бракко на подходе, и в целом много талантливой молодежи, при том что Шэнахан и компания обратили пристальнейший взор на европейский рынок, снимая сливки, не говоря уже о том, что Райлли всего 23, а Зайцев и Гардинер (по 25) способны серьезно прибавить под руководством сильнейшего тренера современности.

Будущее у «Торонто» самое радужное. И за этой командой стоит последить — у них открывается чемпионское окно. Пара точечных усилений, и «Лифс» будет очень трудно остановить. Но прямо сейчас они все же не чета «Вашингтону». У которого окно как раз близко к закрытию. Хотя и задали ему трепку. И, что самое важно, задали ровно так, как нужно было «Кэпиталз» — в духе «Питтсбурга».

Высоченный темп, агрессивный форчек, всегда закрываемые борта и излюбленные «Пингвинами» выбросы в среднюю в расчете на скорость, которой у «Листьев» не меньше, чем у «Пенс». Да, они не столь мастеровитые и опытные, зато куда более дерзкие и страстные — порывы молодости давали о себе знать. И неплохо так смоделировали прообраз будущего соперника «Столичных».

Год назад «Филадельфия» не сумела подготовить Овечкина и компанию к Кросби с Малкиным. Спокойно легла 0−3, потом Нойвирт рогом поупирался, но и его методично убрали. Тут — совсем другой расклад. «Вашингтон» будет готов. И, что самое главное, готов будет Овечкин. Он в ударе, он похож сам на себя. Сколько бы за ним Кадри ни гонялся, он улетал от защитников, продавливал их, высвобождал партнерам зоны, очень много работал на пятаке и генерировал броски. Да, пока только три гола — но это всего лишь начало, если он так продолжит. Стоит учесть, что у «Кэпс» почти на два с половиной процента упала реализация бросков по сравнению с регуляркой. Тогда как у «Питтсбурга» против «Коламбуса» она лишь выросла, как и процент отраженных. При том что «Пингвины» допускали более 38 бросков в створ в среднем за матч. Летанга страшно не хватает. Да и Флери не сможет так тащить, а Холтби, в отличие от Бобровского, вряд ли сломается. И в следующем раунде мы наверняка в этом убедимся.

«Питтсбург» безусловно хорош. Но определенно не непроходим. Особенно для «Вашингтона». Подошедшего к новой очной встрече еще более сбалансированным и готовым к любым напастям. В каждой тройке есть джокеры, а то и по два, опыта — навалом, центральная линия мощна как никогда, Шаттенкирк играет в третьей паре. А он-то даже нынешнему Шульцу даст прикурить.