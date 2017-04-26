Наместников: «Тампе» для выхода в плей-офф НХЛ не хватило Стэмкоса

Канадец Стэмкос в середине ноября прошлого года получил травму и выбыл до конца сезона. «Тампе» не хватило одного очка для попадания в плей-офф Кубка Стэнли.

«Когда не попадаешь в плей-офф, сезон всегда считается неудачным. У нас было много травм, но не думаю, что на это нужно ссылаться. Многие команды через это проходят. Не знаю, чего не хватило именно нам, может быть, и отсутствия Стэмкоса», — считает Наместников.

Также российский форвард высказал мнение относительно предстоящего матча Швеция — Россия в рамках Евротура. «Акклиматизация прошла, с каждым днем будем играть лучше. Шведы всегда считались топовой командой, у них много сильных игроков, в том числе и из НХЛ. Но мы будем играть на победу», — сказал он.

Встреча Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.