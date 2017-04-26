Наместников: «Тампе» для выхода в плей-офф НХЛ не хватило Стэмкоса
СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Клубу «Тампа-Бэй» для выхода в
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не хватило нападающего Стивена Стэмкоса. Такое мнение журналистам высказал форвард «Тампы» и сборной России Владислав Наместников.
Канадец Стэмкос в середине ноября прошлого года получил травму и выбыл до конца сезона. «Тампе» не хватило одного очка для попадания в
«Когда не попадаешь в
Также российский форвард высказал мнение относительно предстоящего матча Швеция — Россия в рамках Евротура. «Акклиматизация прошла, с каждым днем будем играть лучше. Шведы всегда считались топовой командой, у них много сильных игроков, в том числе и из НХЛ. Но мы будем играть на победу», — сказал он.
Встреча Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.
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