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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29565372/
26 апреля 2017, 23:10 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Наместников: «Тампе» для выхода в плей-офф НХЛ не хватило Стэмкоса

СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Клубу «Тампа-Бэй» для выхода в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не хватило нападающего Стивена Стэмкоса. Такое мнение журналистам высказал форвард «Тампы» и сборной России Владислав Наместников.

Канадец Стэмкос в середине ноября прошлого года получил травму и выбыл до конца сезона. «Тампе» не хватило одного очка для попадания в плей-офф Кубка Стэнли.

«Когда не попадаешь в плей-офф, сезон всегда считается неудачным. У нас было много травм, но не думаю, что на это нужно ссылаться. Многие команды через это проходят. Не знаю, чего не хватило именно нам, может быть, и отсутствия Стэмкоса», — считает Наместников.

Также российский форвард высказал мнение относительно предстоящего матча Швеция — Россия в рамках Евротура. «Акклиматизация прошла, с каждым днем будем играть лучше. Шведы всегда считались топовой командой, у них много сильных игроков, в том числе и из НХЛ. Но мы будем играть на победу», — сказал он.

Встреча Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск.

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