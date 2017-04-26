Защитник «Монреаля» Емелин перенёс операцию и пропустит 4−6 недель
Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин перенёс артроскопическую операцию на правом колене сегодня, и теперь ему предстоит
четыре-шесть недель реабилитации, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Арпон Басу.
31-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 76 матчей, сумев отметиться 10 (2+8) результативными баллами при показателе полезности «+1» и 71 минуте штрафного времени.
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