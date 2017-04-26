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26 апреля 2017, 22:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Монреаля» Емелин перенёс операцию и пропустит 4−6 недель

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин перенёс артроскопическую операцию на правом колене сегодня, и теперь ему предстоит четыре-шесть недель реабилитации, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Арпон Басу.

31-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 76 матчей, сумев отметиться 10 (2+8) результативными баллами при показателе полезности «+1» и 71 минуте штрафного времени.

В плей-офф Емелин пропустил большую часть серии первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2−4).

Монреаль Канадиенс
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