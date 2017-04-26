«Ванкувер» назначил Трэвиса Грина главным тренером клуба
Новым главным тренером «Ванкувер Кэнакс» объявлен Трэвис Грин, информирует официальный сайт команды.
В нынешнем сезоне 46-летний Грин являлся тренером
Напомним, ранее клуб уволил Уилли Дежардена, работавшего с командой три сезона.
В качестве игрока Грин выступал за несколько клубов Национальной хоккейной лиги, а также выигрывал серебро и золото чемпионатов мира в составе сборной Канады в 1996 и 1997 годах.
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