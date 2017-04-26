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26 апреля 2017, 20:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» назначил Трэвиса Грина главным тренером клуба

Новым главным тренером «Ванкувер Кэнакс» объявлен Трэвис Грин, информирует официальный сайт команды.

В нынешнем сезоне 46-летний Грин являлся тренером фарм-клуба «Ванкувера». Также специалист ранее работал тренером нескольких команд из молодёжных лиг.

Напомним, ранее клуб уволил Уилли Дежардена, работавшего с командой три сезона.

В качестве игрока Грин выступал за несколько клубов Национальной хоккейной лиги, а также выигрывал серебро и золото чемпионатов мира в составе сборной Канады в 1996 и 1997 годах.

Ванкувер Кэнакс
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