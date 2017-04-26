Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ «Бостон»

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Кэссиди пришел в «Бостон» в начале сезона-2016/17 в качестве помощника главного тренера. В феврале 51-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Клода Жюльена. С 2008 по 2016 год Кэссиди работал в фарм-клубе «Бостона» «Провиденс», ранее он возглавлял клуб НХЛ «Вашингтон» и занимал должность ассистента главного тренера «Чикаго».