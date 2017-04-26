Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ «Бостон»
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Брюс Кэссиди утвержден на должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Кэссиди пришел в «Бостон» в начале сезона-2016/17 в качестве помощника главного тренера. В феврале 51-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Клода Жюльена. С 2008 по 2016 год Кэссиди работал в
В нынешнем сезоне «Бостон» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в
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