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26 апреля 2017, 16:28 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ «Бостон»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Брюс Кэссиди утвержден на должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В феврале 51-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Клода Жюльена. Увеличить
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Кэссиди пришел в «Бостон» в начале сезона-2016/17 в качестве помощника главного тренера. В феврале 51-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Клода Жюльена. С 2008 по 2016 год Кэссиди работал в фарм-клубе «Бостона» «Провиденс», ранее он возглавлял клуб НХЛ «Вашингтон» и занимал должность ассистента главного тренера «Чикаго».

В нынешнем сезоне «Бостон» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл «Оттаве».

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