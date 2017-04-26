Представители первой и четвертой волны расширения со времен Оригинальной шестерки начали восхождение с самого дна. Поначалу даже не помышляя о топ-16, обе команды стали щедрыми донорами очков для «Монреаля», «Бостона» и «Чикаго» и результативных баллов для Ги Лафлера, Бобби Орра и Стэна Микиты. «Питтсбург» окреп в середине 70-х, а «Кэпиталз» понадобилось еще десятилетие, чтобы стабильно попадать в плей-офф и, наконец, положить начало новейшему соперничеству. Складывалось они практически неизменно в пользу «Пенс», хотя столичная команда лидировала в восьми из девяти серий. В каждом из четырех успешных походов за трофеем «Пингвинам» неизменно приходилось побеждать «Вашингтон».

ПЕРВАЯ

1991 год. Финал дивизиона Патрика. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4−1

Впервые это случилось 26 лет назад, когда Яромир Ягр делал первые шаги в НХЛ, а легенда «Кэпиталз» Дэйл Хантер еще не дорос до капитанской нашивки. Тогда противники не подозревали, что финальная серия дивизиона Патрика станет первой страницей одного из самых яростных противостояний новейшей эры Кубка Стэнли. Перед сезоном «Пигнвинз» возглавил Боб Джонсон, известный слоганом «Сегодня отличный день, чтобы сыграть в хоккей».

Оптимистичный тренер вместе с курировавшим развитие игроков Скотти Боумэном создали отличную атмосферу и настроили каждого исполнителя на успех. Миновав первый раунд, потерявшие «Пенс» неожиданно посыпались в первой игре (2:4) и уступали по ходу второй, пока один из героев того плей-офф Кевин Стивенс не поразил пустой угол в овертайме. Оправившийся от травмы Том Барассо практически в одиночку вытащил серию, пропустив в среднем по шайбе в трех оставшихся матчах.

ПЕРЕЛОМЛЕННАЯ

1992 года. Полуфинал дивизиона Патрика. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 3−4

Спустя год «Вашингтон» занял вторую строчку в «Патрике», на 11 очков обогнав конкурента, и столкнулся с чемпионом в первом же раунде. На этот раз «Кэпс» уверенно повели в серии 3−1, но затем Марио Лемье устремился за вторым «Конн Смайтом». Град шайб от Супер Марио, включая победную в шестой встрече, окончательно переломил то противостояние. Запал «Пингвинов» не исчез в следующих стадиях, и они вновь подняли Кубок через 14 матчей, из которых они уступили лишь в двух.

СТОЛИЧНАЯ

1994 год. Четвертьфинал конференции. «Питтсбург» -«Вашингтон» — 2−4

В первый и единственный раз «Кэпиталз» отправили противника в отпуск в сезоне-1993/94, когда команду возглавил Джон Шенфельд, у которого раскрылись молодые Дмитрий Христич и Петер Бондра. «Мне мало что известно о клубе, — заявил тренер после победы. — История взаимоотношений с соперником роли не играет и совершенно меня не заботит. А героем считаю Дэйва Пулена». Именно канадский центр поставил точку в шестой игре в большинстве после того, как он получил клюшкой от Лемье.

ЗАТЯЖНАЯ

1996 год. Четвертьфинал конференции. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4−2

Несколько тысяч оставшихся зрителей успели постареть за четыре овертайма в старом Capitals Center, пока Петр Недвед не забил очередной кол в сердца фанов «Кэпс» на отметке 139:15. До этого Олаф Колциг отразил 62 броска, а его визави Кен Реггет справился с буллитом. После двух побед в Питтсбурге «Кэпс» сначала упустили 2:0 по ходу встречи, а затем и то же преимущество в серии.

РУССКАЯ

2000 год. Четвертьфинал конференции. «Вашингтон» — «Питтсбург — 1−4

В распоряжении творца «Чуда на льду» Херба Брукса, как и триумфатора Кубка мира-96 Рона Уилсона по ходу сезона было по пять россиян. На старте в Кубке Стэнли Каспарайтис, Ковалев, Морозов противостояли Гончару, Николишину и Дмитрию Миронову. Хотя игроки не жалели друг друга, в сборной уже потирали руки в ожидании усиления на чемпионат мира. «Веселая у нас получилась серия, — заметил Уилсон по ее окончании. — В регулярке мы выглядели блестяще, но в плей-офф сникли. “Питтсбург” весь сезон лихорадило, в последних матчах отчаянно повезло». Спустя месяц троица вашингтонцев понуро катила со льда под свист «Ледового» в Санкт-Петербурге, одолев в ничего не значащем матче шведов.

ОБНОВЛЕННАЯ

2009 год. Полуфинал конференции. «Вашингтон» — «Питтсбург — 3−4

Новая глава соперничества не могла пройти без участия взошедших звезд. Овечкина и Кросби стравливали со старта их карьеры, и уже в своей второй очной баталии в плей-офф лидеры порадовали болельщиков настоящим представлением: Ови и Сид оформили по хет-трику друг за другом. Серия получилась на все времена: в трех матчах дело дошло до овертайма, Овечкин нечаянно травмировал Гончара, а Кросби и сотоварищи продолжил поход за первым Кубком Стэнли. «Я сказал Ови, что серия была великолепной, — заявил Кросби. — Каждый сражался за свою команду, мы оба сделали хорошую работу».

КОНТРАСТНАЯ

2016 год. Полуфинал конференции. «Вашингтон» — «Питтсбург — 2−4

Скоростной «Питтсбург» стал непреодолимым препятствием для вашингтонцев, настроенных скорее на силовых соперников с «Запада». Тройка Кессел — Бонино — Хагелин и особенно ее левый крайний оставили в тени даже Кросби и Малкина. «Вашингтон» не спас даже набиравший по очку за игру Овечкин. Бок о бок с ним Евгений Кузнецов отрабатывал в обороне, создавал моменты, но был не столь результативен, а Дмитрия Орлова и вовсе усадили в запас. После вылета три вашингтонца прямым рейсом отправились на помощь сборной, а Малкин вместе с «Пенс» выиграл второй Кубок Стэнли.

ОСТАЛЬНЫЕ

1995 год. Четвертьфинал конференции. «Питтсбург -«Вашингтон» — 4−3.

2001. Четвертьфинал конференции. «Вашингтон» — Питтсбург — 2−4.

ИТОГ: «Питтсбург» — «Вашингтон» — 8:1.