Фридман: «Нью-Джерси» может подписать Ковальчука, а затем обменять его
Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможное развитие событий в отношениях между нападающим Ильёй Ковальчуком и «Нью-Джерси Дэвилз».
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Видимо, что-то случилось...
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«Подобная информация, в принципе, уже не новость, но сейчас она выглядит
В сезоне-2012/13 Ковальчук провёл свои последние матчи за «Нью-Джерси», после чего подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и перешёл в питерский СКА.
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