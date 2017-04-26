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26 апреля 2017, 12:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Фридман: «Нью-Джерси» может подписать Ковальчука, а затем обменять его

Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможное развитие событий в отношениях между нападающим Ильёй Ковальчуком и «Нью-Джерси Дэвилз».

Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт <span class=error>Фридман</span> прокомментировал возможное развитие событий в отношениях между нападающим Ильёй Ковальчуком и Нью-Джерси <span class=error>Дэвилз</span>. Увеличить
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«Подобная информация, в принципе, уже не новость, но сейчас она выглядит по-другому. Агент Джей Гроссман и генеральный менеджер “Дэвилз” Рэй Шеро комментариев не дают, но всё говорит о том, что Ковальчук сообщил “дьяволам” о своём желании вернуться. В российских кругах также все к этому готовятся, процесс находится в движении. “Нью-Джерси” владеет правами на Илью, и если он подпишет контракт, то сможет сразу играть за эту команду. Если же он захочет подписаться в другом клубе, то необходимо будет получить согласие каждой из 30 команд лиги. Таким образом, произойдёт сначала подписание контракта, а затем обмен Ковальчука, так как я далёк от мысли, что “Нью-Джерси” — конечный пункт назначения для форварда. Успешное возвращение в НХЛ Александра Радулова — хорошая новость и для Ковальчука, и для “Нью-Джерси”, так как она снижает риск», — отмечает Фридман.

В сезоне-2012/13 Ковальчук провёл свои последние матчи за «Нью-Джерси», после чего подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и перешёл в питерский СКА.

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Новости НХЛ

Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, заявил в эфире Sportsnet журналист Эллиотт Фридман.
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