Фридман: «Нью-Джерси» может подписать Ковальчука, а затем обменять его

«Подобная информация, в принципе, уже не новость, но сейчас она выглядит по-другому. Агент Джей Гроссман и генеральный менеджер “Дэвилз” Рэй Шеро комментариев не дают, но всё говорит о том, что Ковальчук сообщил “дьяволам” о своём желании вернуться. В российских кругах также все к этому готовятся, процесс находится в движении. “Нью-Джерси” владеет правами на Илью, и если он подпишет контракт, то сможет сразу играть за эту команду. Если же он захочет подписаться в другом клубе, то необходимо будет получить согласие каждой из 30 команд лиги. Таким образом, произойдёт сначала подписание контракта, а затем обмен Ковальчука, так как я далёк от мысли, что “Нью-Джерси” — конечный пункт назначения для форварда. Успешное возвращение в НХЛ Александра Радулова — хорошая новость и для Ковальчука, и для “Нью-Джерси”, так как она снижает риск», — отмечает Фридман.

В сезоне-2012/13 Ковальчук провёл свои последние матчи за «Нью-Джерси», после чего подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и перешёл в питерский СКА.