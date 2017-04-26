Эксперт TSN: «Монреаль» не может себе позволить потерять Радулова
Эксперт TSN, бывший генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Крэйг Баттон считает, что клубу «Монреаль Канадиенс» нужно сделать всё, чтобы сохранить в команде россиянина Александра Радулова.
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«Он переборол себя, возмужал, стал ответственным. При этом он всегда был игроком для НХЛ. Я думаю, что он не думает о давлении, он просто жить без него не может. Он фанатеет от этого, он становится лучше, когда его это окружает. Он умён, полон энергии, может играть с любым хоккеистом. Остаться в «Монреале»? Это как женитьба, обе стороны сейчас довольны.
Будь я в «Монреале», то сделал бы всё, чтобы сохранить его. У них не так много мастеровитых парней, и они не могут позволить потерять такого игрока. Было бы здорово, если бы таких игроков, как Радулов, было больше, но это не так, — сказал Баттон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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