Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29556963/
26 апреля 2017, 12:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Эксперт TSN: «Монреаль» не может себе позволить потерять Радулова

Эксперт TSN, бывший генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Крэйг Баттон считает, что клубу «Монреаль Канадиенс» нужно сделать всё, чтобы сохранить в команде россиянина Александра Радулова.

Эксперт TSN бывший генеральный менеджер Калгари Флэймз <span class=error>Крэйг</span> <span class=error>Баттон</span> считает что клубу Монреаль Канадиенс нужно сделать всё чтобы сохранить в команде россиянина Александра <span class=error>Радулова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Он переборол себя, возмужал, стал ответственным. При этом он всегда был игроком для НХЛ. Я думаю, что он не думает о давлении, он просто жить без него не может. Он фанатеет от этого, он становится лучше, когда его это окружает. Он умён, полон энергии, может играть с любым хоккеистом. Остаться в «Монреале»? Это как женитьба, обе стороны сейчас довольны.

Будь я в «Монреале», то сделал бы всё, чтобы сохранить его. У них не так много мастеровитых парней, и они не могут позволить потерять такого игрока. Было бы здорово, если бы таких игроков, как Радулов, было больше, но это не так, — сказал Баттон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов