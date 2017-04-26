Форвард «Салавата Юлаева» Воробьев подписал контракт с «Филадельфией»
МОСКВА, 26 апр —
Р-Спорт. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщил в своем микроблоге в Twitter репортер канадского телеканала TVA sports Рено Лавой.
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Подробности сделки не уточняются. Контракт Воробьева с уфимским клубом истекает 30 апреля. По информации местных СМИ, скорее всего, игрок начнет адаптацию к североамериканскому хоккею, выступая за
Воробьев, которому в январе исполнилось 20 лет, в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах «Салавата» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 11 очков (3 шайбы и 8 передач). В
В составе молодежной сборной России Воробьев в 2017 году стал бронзовым призером чемпионата мира. В семи матчах турнира он сделал 10 голевых передач.
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