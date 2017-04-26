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26 апреля 2017, 9:30 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Воробьев подписал контракт с «Филадельфией»

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщил в своем микроблоге в Twitter репортер канадского телеканала TVA sports Рено Лавой.

Форвард уфимского Салавата Юлаева Михаил Воробьев подписал контракт новичка с клубом НХЛ Филадельфия Флайерз сообщил в своем микроблоге в Twitter репортер канадского телеканала TVA sports Рено Лавой. Увеличить
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Подробности сделки не уточняются. Контракт Воробьева с уфимским клубом истекает 30 апреля. По информации местных СМИ, скорее всего, игрок начнет адаптацию к североамериканскому хоккею, выступая за фарм-клуб «Флайерз» «Лихай Уэлли Фантомс» из Американской хоккейной лиги (AHL), а в состав «Филадельфии» попадет не раньше, чем в тренировочный лагерь 2018 года. «Филадельфия» выбрала Воробьева на драфте в 2015 году под общим 104-м номером.

Воробьев, которому в январе исполнилось 20 лет, в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах «Салавата» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 11 очков (3 шайбы и 8 передач). В плей-офф он выходил на лет в пяти играх, но результативными действиями не отметился.

В составе молодежной сборной России Воробьев в 2017 году стал бронзовым призером чемпионата мира. В семи матчах турнира он сделал 10 голевых передач.

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