Форвард «Салавата Юлаева» Воробьев подписал контракт с «Филадельфией»

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mikahil Vorobyov signed his ELS contract with the Flyers. 4th round pick in 2015. <a href="https://twitter.com/hashtag/tvasports?src=hash">#tvasports</a></p>— Renaud Lavoie (@renlavoietva) <a href="https://twitter.com/renlavoietva/status/857026719835934720">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подробности сделки не уточняются. Контракт Воробьева с уфимским клубом истекает 30 апреля. По информации местных СМИ, скорее всего, игрок начнет адаптацию к североамериканскому хоккею, выступая за фарм-клуб «Флайерз» «Лихай Уэлли Фантомс» из Американской хоккейной лиги (AHL), а в состав «Филадельфии» попадет не раньше, чем в тренировочный лагерь 2018 года. «Филадельфия» выбрала Воробьева на драфте в 2015 году под общим 104-м номером.

Воробьев, которому в январе исполнилось 20 лет, в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах «Салавата» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 11 очков (3 шайбы и 8 передач). В плей-офф он выходил на лет в пяти играх, но результативными действиями не отметился.

В составе молодежной сборной России Воробьев в 2017 году стал бронзовым призером чемпионата мира. В семи матчах турнира он сделал 10 голевых передач.