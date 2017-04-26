ВОСТОК. ПЕРВЫЙ РАУНД

ВАШИНГТОН — ТОРОНТО — 4−2

Не уверен, что «Торонто» смогло бы пройти «Вашингтон». Нынешним «Лифс» по зубам многие команды, но не лучший клуб регулярного чемпионата. Отмечу, что серия во многом пошла по сценарию «Торонто». Опыт и уверенность в собственных силах в конце концов сыграли за «Вашингтон». Но это была серия, где в каждой игре «Торонто» имел шанс на победу. Канадской команде удалось затащить «Столичных» в такой хоккей, в котором ее молодежь чувствует себя очень неплохо: быстрый, скоростной, с большим количеством моментов, атак с ходу.

Эту тактику «Торонто» тренировало весь регулярный чемпионат. Я ожидал, что «Вашингтон» возьмет шайбу под свой контроль и не позволит себя втянуть в «кавалеристский» хоккей с обменом шансами. Причина победы «Кэпс» в том, что в ключевые моменты игр в их составе нашлись игроки, использовавшие свои моменты и забившие победные шайбы. Показательным в этой серии то, что всего три хоккеиста остались без набранных очков.

ПИТТСБУРГ — КОЛАМБУС — 4−1

Если говорить о нашем вратаре Сергее Бобровском, то «Питтсбург» — худший для него соперник. В особенности такие игроки, как Малкин, Кросби, Кессел, Хорнквист. Это хоккеисты, которые создают очень много моментов, постоянно обостряют игру. Изначально было понятно, что главная задача защитников «Коламбуса» — вывести шайбу из своей зоны.

Еще одна задача для «Джекетс» была такова — сдержать линию центральных нападающих. И именно это категорически не получилось сделать. Несколько сезонов подряд мы говорим про первое звено «Магнитки». Так вот у «Питтсбурга» — три таких первых звена, во многом благодаря своим центральным нападающим. И кто бы ни был крайним форвардом, они начинают забивать. Тот же самый Гюнцель забил в первом раунде шесть шайб. Почему? Да потому что ему ассистировал Кросби.

МОНРЕАЛЬ — РЕЙНДЖЕРС — 2−4

Совершенно не удивился, что в серии ярко проявил себя Александр Радулов. Таких хоккеистов в НХЛ очень любят: тех, кто поднимает свой уровень в плей-офф. Поэтому после его отсутствия из-за травмы были вопросы, сможет ли он снова стать лидером в канадской команде, каким был в начале регулярного чемпионата. И плей-офф дал ответ на этот вопрос. В составе «Монреаля» он был абсолютно лучшим игроком.

Что удивительно, серия получилась исключительно жесткой. Вроде бы играли небольшие в физическом плане команды. Но такое впечатление, что команды «оригинальной шестерки НХЛ» решили вспомнить историю всех своих противостояний. Во всех матчах было очень большое количество столкновений. Еще одна тенденция, которая наглядно проявилась в этой серии: большие нападающие важнее больших защитников. Габаритные форварды «Рейнджерс»: Нэш, Гласс, Миллер, Крайдер создавали внушительное силовое давление. А мобильная защита нью-йоркцев оказалась подвижнее большинства форвардов «Монреаля».

ОТТАВА — БОСТОН — 4−2

Из всех противостояний, где участвовали канадские команды, «Оттава» вместе с «Эдмонтоном» смотрелись наиболее предпочтительнее своих соперников. «Сенаторз» провели хороший, цельный сезон, очень неплохо играли от обороны. Они были не так активны в отборе, в давлении, но тем не менее выжимали максимум из своих моментов. У «Сенаторс» очень креативные центры, а также крайние нападающие, которые и реализовывают моменты: Райан, Хоффман, Стоун, Террис, Сталберг, Смит — ребята очень быстрые и техничные. Их приоритет при отборе шайбы — средняя зона, а не чужая. Отобрав шайбу, они быстро переходят в атаку, очень смело идут в единоборства один в один.

Серия получилась достаточно плотной во многом благодаря усилиям вратаря Тууки Раска. Сюда же я бы отнес и Здено Хару, который в свои 40 лет проводил на площадке огромное количество времени. Не будем забывать и про травмированных у «Бостона». Тот же самый Тори Круг, небольшой подвижный защитник, очень серьезно бы помог в серии. Не совсем должным образом проявили себя лидеры «Медведей». У Брэда Маршанда — 4 очка, но при этом всего одна заброшенная шайба.

ВТОРОЙ РАУНД

ВАШИНГТОН — ПИТТСБУРГ

Думаю, что эта серия — самое интересное, что было в НХЛ в последние годы. Конечно, для болельщиков других команд это не так, но для нейтральных — противостояние одной из лучших кубковых команд против команды, удачно играющей в регулярных чемпионатах, — самое привлекательное. Думаю, их постоянные встречи в плей-офф и порождают принципиальность. Наверняка это сидит и подкорке у игроков. Очень интересным будет противостояние и тренеров: Салливана, который наладил нынешний хоккей «Пингвинов», и Тротца, пока не добившегося даже промежуточного успеха на кубовом уровне.

Отмечу, что хоккей «Вашинтона» в последнее время сильно поменялся. Результат строится далеко не только через звено, где играет Овечкин.

ОТТАВА — РЕЙНДЖЕРС

Когда в предыдущей серии маленькие защитники «Рейджерс» оказывались под давлением, они неплохо справлялись с выходом из зоны. В этом противостоянии у них будет абсолютно другая задача. Им будут противостоять сильные края «Оттавы», которые будут лететь прямо на них. В такой игре как раз важны именно габариты. И другой вопрос — смогут ли большие и жесткие форварды ньюйоркцев навязать свою игру. И тут нас, скорее всего, ждет традиционное противостояние силового хоккея с контролем шайбы против скоростного. Когда команды по-разному строят свое нападение, это будет очень интересно.

ЗАПАД. ПЕРВЫЙ РАУНД

АНАХАЙМ — КАЛГАРИ — 4−0

«Дакс» практически не испытали проблем с «Калгари». К тому же в паре матчей «Флэймс» не подтащили вратари. Сильные стороны «Анахайма» давно известны. Гетцлаф, Перри и компания. Это одна из лучших команд НХЛ по владению шайбой. Было интересно, сможет ли «Калгари» что-то предложить против этого. Но, когда они имели шансы, неудачно играли вратари. Как ни пытались «Флэймз» много и быстро бегать, «Анахайм» забирал шайбу под свой контроль и методично напирал на ворота.

ЭДМОНТОН — САН-ХОСЕ — 4−2

За такими противостояниями очень интересно наблюдать. Скорость против силы — это интересно не только в хоккее, но и вообще в спорте. Но когда мы говорим об «Эдмонтоне», об их молодых и талантливых нападающих, забываем о вратаре Кэме Тэлботе. Для команды, которая испытывала в обороне определенные проблемы, наличие такого вратаря невероятно важно. Примерно такую же роль в прошлом сезоне играл Мюррей в «Питтсбрге». Тэлбота нельзя назвать надежнейшим, но при этом он чувствует себя очень полезным в ситуациях, когда нужно много выручать.

Молодежь «Эдмонтона», хоть и не имеет много опыта, почти не показывает слабости, не дает ни за что зацепиться. И когда это вдруг случается, начинает тащить Тэлбот или великолепно играть Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» этого сезона отличает эту же команду прошлого года наличием более сильной линии обороны. Нерс играет намного лучше, чем в предыдущем сезоне. Клефбом — настоящее открытие текущего. Секера проводит лучший сезон в карьере. Адам Ларссон, которого обменяли этим летом из «Нью-Джерси». Все это стабилизировало игру.

ЧИКАГО — НЭШВИЛЛ — 0−4

В регулярном чемпионате «Нэшвилл» из-за своей нестабильной игры был самой недооцененной командой. По идее в турнирной сетке он должен был быть намного выше. У него подвижная линия обороны, которая и в атаке создает много моментов. «Хищники» легко подстраиваются под любой хоккей. Если надо, они готовы обмениваться шансами. Там есть Форсберг, Фиала, Смит, Нил — все они готовы соревноваться в скорости. Если надо владеть шайбой, есть Джохансен, Йоси, Суббан, который может играть как четвертый нападающий. Если все это наложить на статистику Пекки Ринне в первом раунде, то у соперника остается не так много шансов.

В итоге так и вышло. За четыре матча «Чикаго» забросил в равных составах всего одну шайбу. При этом «Ястребы» — команда, которая может регулярно создавать моменты. Если бы «Чикаго» нащупало свою игру, варианты, при которых можно было создавать голевые шансы, серия могла бы переломиться в другую сторону. Но «Нэшвилл» этого просто не позволил, закончив серию в четырех матчах. Конечно, можно назвать это сюрпризом для «Чикаго». Но «Нэшвилл» — это сильная сбалансированная команда практически без слабых мест.

МИННЕСОТА — СЕНТ-ЛУИС — 1−4

В этой серии голкипер Аллен полностью переиграл Дубника. Это стало самым важным фактором. Противостояние получилось нерезультативным. Лидерам команд также не удалось себя проявить, хотя исполнители есть и в той, и другой команде. Из-за такой плотной игры игра вратарей решила все. «Сент-Луису» даже не пригодились сверхусилия в нападении. Ярким примером служит лишь одно реализованное большинство в пяти матчах — и это у победителя.

Результат серии для меня вышел удивительным, так как «Миннесота» выступала в регулярном чемпионате хорошо. Их равнораспределенный по звеньям атакующий потенциал так и не выстрелил. Моменты они создавали, но чуть что, сразу выходили защитники «Сент-Луиса» Петранджело с Баумистером, да еще и поттаскивал Аллен. Игра не шла у обоих команд, но из этой ситуации вытащили максимум пользы именно «Блюз».

ВТОРОЙ РАУНД

СЕНТ-ЛУИС — НЭШВИЛЛ

Не стал бы говорить, что эти команды похожи. «Сент-Луису» нужно разобраться с большинством — это будет колоссальной задачей. Если этого не удастся сделать, то шансов у «Блюз» будет очень мало. Их преимущество будет в опыте и качестве исполнителей. Если же «Сент-Луис» отдаст шайбу, то «Нэшвилл» побежит вперед, начнет создавать и забивать, так, как это было в серии с «Чикаго». Очень многое будет зависеть от противостояний отдельных звеньев.

ЭДМОНТОН — АНАХАЙМ

«Утки» — куда более опытная команда, с которой очень непросто справиться. Но если вспоминать соперника «Ойлерз» из первого раунда, то «Сан-Хосе» было очень похожим на них. «Эдмонтону» нужно будет сохранить такую же эффективность в обороне, но с «Анахаймом» это будет сделать очень непросто. «Анахайм» всегда везет шайбу на пятачок и делает это всегда и с удовольствием. Я бы отдал предпочтение «Дакс», но и у «Эдмонтона» будет много методов, чтобы пощипать команду Карлайла.