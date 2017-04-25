Форвард «Чикаго» Анисимов перед плей-офф получил растяжение связок голеностопа

Восстановление после подобной травмы занимает от одного до шести месяцев. Анисимов получил повреждение 14 марта и пропустил остаток регулярного чемпионата, но сыграл в плей-офф. В четырёх матчах он не смог набрать ни одного очка, а его команда проиграла «Нэшвилл Предаторз».

«После такой травмы тяжело восстанавливаться и играть на своём уровне в плане эффективности. В некоторых аспектах он не вышел на свою норму — в скорости и силе», — сказал главный тренер команды Джоэль Кенневилль.