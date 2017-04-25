Овечкин: Нельзя бояться «Питтсбурга» и вспоминать прошлые поражения в плей-офф
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от второго раунда
плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». В эпоху Овечкина «столичные» дважды встречались в «пингвинами» в плей-офф и оба раза терпели поражение (3−4 во втором раунде 2009 года, 2−4 во втором раунде 2016 года).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы обыграли «Торонто», была сложная серия. Но сейчас нам будет противостоять действующий чемпион, и у нас есть возможность обыграть их и двигаться дальше. Не надо вспоминать, что было в прошлом году, надо смотреть вперёд. У нас есть шанс обыграть чемпиона и выиграть третий раунд, чего мы не делали раньше.
В
Мы с Кросби уважаем друг друга. У нас с ним отличное противостояние, которое нравится и нам, и журналистам, и болельщикам. Но эта серия не между мной и Кросби, а между «Пингвинз» и «Кэпиталз», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter