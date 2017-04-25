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25 апреля 2017, 20:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Миннесоты» Гранлунд играл в плей-офф со сломанной рукой

Нападающий «Миннесота Уайлд» Микаэль Гранлунд сообщил, что играл в плей-офф со сломанной рукой.

«Перелом заживёт, но не хочу делать из травмы оправдание», — цитирует Гранлунда пресс-служба клуба.

«Миннесота» заняла второе место на Западе по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде проиграла «Сент-Луис Блюз» в пяти матчах. 25-летний Гранлунд принял участие во всех пяти матчах, отметившись двумя результативными передачами при нулевом показателе полезности. В 81 игре регулярного чемпионата он набрал 69 (26+43) очков.

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