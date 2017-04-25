Источник: Трэвис Грин станет главным тренером «Ванкувера»
«Ванкувер Кэнакс» в ближайшие дни должен объявить о назначении Трэвиса Грина главным тренером клуба. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.
После неудачного сезона предыдущий наставник команды Уилли Дежарден был отправлен в отставку.
46-летний Грин начинал тренерскую карьеру в клубе WHL «Портлэнд», а последние четыре года возглавляет
«Ванкувер» не попадал в
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