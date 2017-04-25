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25 апреля 2017, 19:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: Трэвис Грин станет главным тренером «Ванкувера»

«Ванкувер Кэнакс» в ближайшие дни должен объявить о назначении Трэвиса Грина главным тренером клуба. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

После неудачного сезона предыдущий наставник команды Уилли Дежарден был отправлен в отставку.

46-летний Грин начинал тренерскую карьеру в клубе WHL «Портлэнд», а последние четыре года возглавляет фарм-клуб «косаток» в АХЛ — «Ютику Кометс» и в сезоне-2014/15 дошёл с командой до финала плей-офф.

«Ванкувер» не попадал в плей-офф последние два года.

Ванкувер Кэнакс
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