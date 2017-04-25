Источник: Трэвис Грин станет главным тренером «Ванкувера»

После неудачного сезона предыдущий наставник команды Уилли Дежарден был отправлен в отставку.

46-летний Грин начинал тренерскую карьеру в клубе WHL «Портлэнд», а последние четыре года возглавляет фарм-клуб «косаток» в АХЛ — «Ютику Кометс» и в сезоне-2014/15 дошёл с командой до финала плей-офф.