Сравнение первого раунда Кубка Стэнли и Кубка Гагарина
В НХЛ вслед за КХЛ вымирают семиматчевые серии. Чем первый раунд Кубка Стэнли похож на минувший розыгрыш Кубка Гагарина?
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На заре существования Континентальной хоккейной лиги было принято сравнивать её с заокеанским образцом. Оно и понятно: наша лига тянулась за НХЛ, пытаясь ей подражать во всём, будь то правила или система драфта. До
Ни одного седьмого матча за первый раунд. НХЛ заразилась у КХЛ?
Среди множества вопросов к Дмитрию Чернышенко, которые задают болельщики, специалисты и журналисты, есть и такой: почему за весь розыгрыш Кубка Гагарина не было ни одной семиматчевой серии? Седьмые матчи — лучший хоккейный термометр. Ещё не выведен аналог «36,6», зато показатель «0» в данном случае чётко свидетельствует о том, что пациент находится при смерти. Блицкриги буквально кричат о низком уровне конкуренции, да и саму концентрацию хоккея в жизни простых болельщиков сокращают. В общем, ничего хорошего. «То ли дело в НХЛ», — ворчал недовольный зритель, наблюдая, как СКА разбирается с очередной жертвой. Но стоило заокеанскую лигу поставить в пример, как она показала, что ничто человеческое ей совсем не чуждо.
Там, где на виртуальном гербе лиги начертан слоган о всеобщем равенстве, просочились кахаэловские принципы. За восемь серий первого раунда — ни одного седьмого матча. Такого с НХЛ не случалось с 2001 года! Более того, две серии завершились всухую. Это, кстати, тоже чисто наш, отечественный, показатель. Напомним, что в этом розыгрыше Кубка Гагарина первый раунд за четыре матча преодолели только два «армейских»
Овертаймы вместо седьмых матчей. У Кубка Стэнли есть новый рекорд!
Впрочем, седьмые матчи — это не всегда мерило напряжённости противостояния. Зачастую бывает так, что одна команда выигрывает со счётом 4−0, но при этом прикладывает колоссальные усилия для прохода дальше. Ярчайший пример — серия между ЦСКА и «Йокеритом», когда финский клуб трижды доводил дело до овертайма, но всякий раз оставался на шаг позади «армейцев». А разве столь однозначной, как по счёту, была победа «Динамо» над «Торпедо» во всё том же первом раунде Кубка Гагарина? Всего одна встреча, да и то — последняя, завершилась в основное время и с разницей больше чем в одну шайбу. В истории, конечно, останется не самый красочный итог серии, но вряд ли зрители чувствовали тотальное превосходство одной из команд. Вот и первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли запомнился небывалым количеством овертаймов, которые с лихвой компенсировали недостаток седьмых матчей.
В КХЛ первый раунд подарил нам 12 овертаймов. Во втором было ещё пять, в финале конференций — три, а в итоге розыгрыш Кубка Гагарина насобирал 21 матч, в котором командам не удалось уложиться в рамки основного времени. Неплохо, не правда ли? Однако наши друзья
А что если бы ЦСКА вынесли так, как «Чикаго»?
«Чикаго» и ЦСКА — первые команды Западной конференции. «Йокерит» и «Нэшвилл» — последние западные команды, запрыгнувшие в кубковый поезд. Ключевая разница — в лигах, где они выступают. Финны уже не первый раз уступают московским «армейцам» в
Между ЦСКА и «Чикаго», конечно, есть немало различий. Прежде всего тремя кубками при Джоэле Кенневилле «ястребы» уже доказали, что их хоккей может быть эффективен в
Почему в КХЛ никто не зарубился с лидером так, как «Торонто»?
Проводя параллели, «Вашингтон» можно сравнить как с «Магниткой» (лучший клуб Востока), так и с ЦСКА (победитель регулярного чемпионата), да и на роль американского СКА (вечный фаворит) «столичные» подойдут идеально. Да вот незадача: никто из вышеперечисленных побратимов «Кэпиталз» даже близко не столкнулся с тем уровнем сопротивления, что предложили команде Барри Тротца парни из «Торонто». На троих фавориты Кубка Гагарина проиграли матчей меньше, чем один «Вашингтон». Никто из команд, которые играли в двух последних кахаэловских финалах, даже близко не был к тому, чтобы закончить сезон досрочно. «Столичные», в свою очередь, проигрывали в серии после третьего матча. Если что и объединяло «Вашингтон» с «Магниткой», то это на время задремавший капитан: Овечкин забил за первый раунд три шайбы, Мозякин — две, но при этом суперфорвард «Магнитки» добавил к ним несколько передач, а Александр Великий ограничился снайперской деятельностью.
Можете ли вы представить, что один из двух лучших молодых игроков своего года рождения оказывается в восьмой команде конференции? В России такое, конечно, случается, можно вспомнить и Кирилла Капризова, и Владимира Тарасенко, и других звёздочек, воспитанных принципиальными клубами. Но все они, в отличие от Остона Мэттьюса, обречены на скорый переход в
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