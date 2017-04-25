Овечкин и Малкин встретятся во втором раунде Кубка Стэнли

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Без седьмых матчей, но с овертаймами

Много разговоров в этом году о том, что Кубок Гагарина в КХЛ, вопреки настойчивым заявлениям первых официальных лиц лиги и российского хоккея, получился крайне неинтересным. Одним из аргументов стало отсутствие седьмых матчей в сериях на протяжении всего плей-офф.

В НХЛ в первом раунде, как назло для тех, кто приводит заокеанскую лигу в пример, когда разговор заходит о российском хоккее, первый раунд Кубка Стэнли неожиданно тоже обошелся без решающих противостояний.

Неожиданно — хотя бы потому, что так произошло впервые за 16 лет. В предыдущий раз в первом раунде Кубка Стэнли не было ни одной седьмой игры в 2001 году.

В тот год новичком сезона стал молодой казахстанско-российский голкипер Евгений Набоков, Павел Буре в составе «Флориды Пантерз» выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучшей снайпер, Яромир Ягр провел свой 11-й и последний сезон в «Питтсбург Пингвинз», став лучшим бомбардиром лиги, а главный трофей достался «Колорадо Эвеланш», выигравшему к тому же и «Президентс Трофи» за первое место в регулярке.

В общем, это было будто в другой жизни. Вот только не надо спешить с выводами, что сильнейшая лига мира стала более скучной или менее упорной. Есть и иная статистика.

В первом раунде плей-офф-2017 был зафиксирован новый рекорд по количеству овертаймов для этой стадии плей-офф!

В только что завершившихся сражениях в 42-х встречах к дополнительным периодам команды прибегали 18 раз (в 42,9% матчей). До того рекордными были 17 овертаймов в 47-ми (36,2%) поединках первого раунда Кубка Стэнли-2013.

СуперМалкин и стены в воротах

В России безусловным главным героем первого раунда Кубка стал центральный нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, пропустивший концовку регулярного сезона из-за повреждения, но вернувшийся с первой игры серии против «Коламбуса» и набравший в ней 11 (2+9) очков в пяти поединках.

Правда, есть в статистике возглавляющего сейчас бомбардирскую гонку Кубка Стэнли форварда один нюанс: 7 из своих 9-ти передач Малкин заполучил в качестве «секондари» — после него к шайбе прикасались еще два партнера, прежде чем она попадала в сетку в результате голевой атаки.

Другими героями первого раунде, бесспорно, стали голкиперы, которым к тому же предстоит встретиться между собой на втором этапе Кубка.

Все понимали, что «Нэшвиллу» для победы над лучшей командой Западной конференции — «Чикаго» — просто необходима сверхнадежная игра голкипера Пеки Ринне.

Что ж, финский мастер сыграл так, что на английской версии страницы «Блэкхоукс» в википедии интернет-озорниками именно он был на какое-то время указан в качестве владельца чикагского клуба.

«Нэшвилл» переиграл «черных ястребов» в четырех поединках, а Ринне пропускал в них в среднем 0,70 шайбы за игру и отражал 97,6% бросков. Выстрелив за четыре встречи по его воротам 126 раз, лучший по очкам в регулярке клуб Западной конференции смог забросить лишь три шайбы.

Теперь же во втором раунде «Предаторз» и Ринне предстоит столкнуться лицом к лицу с другим героем первого раунда — Джейком Алленом из «Сент-Луис Блюз».

Если «Предаторз» разложили «Блэкхоукс» в своей серии на запчасти, то «Миннесота» против команды своего бывшего наставника Майка Йео играла временами с подавляющим преимуществом. Вот только подавить голкипера «музыкантов» она так и не смогла.

Аллен отразил 95,6% бросков, пропускал в среднем за матч 1,47 гола и уступил только в одной встрече. Джейк является лучшим по статистике голкипером НХЛ с того момента, как 1 февраля легендарный Мартин Бродо стал тренером вратарей «Блюз».

Важнейшую роль в победе «Оттавы» над «Бостоном» сыграл форвард Бобби Райан. На нем стоит сделать акцент, потому что концовка регулярного сезона у него совсем не вышла — он выдал 13-матчевую безголевую серию и вообще, забросил в последней 21 игре чемпионата всего дважды.

Однако в плей-офф нападающий преобразился и стал лучшим снайпером «Сенаторз», за шесть игр против «Брюинз» отличившись четырежды, что стало одним из главных залогов успеха команды.

Звезды в тени

При этом для многих звезд лиги, от которых в первом раунде ожидали подвигов, и чьи команды пробились во второй этап Кубка Стэнли, первые серии сложились так себе.

Вряд ли стоит в чем-то упрекать проводящего свой всего лишь второй сезон в лиге первого номера драфта 2016 капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, но от лучшего бомбардира чемпионата (100 очков, 30+70), пусть и столь молодого, ожидали чего-то большего, чем 2+2 в шести матчах против «Сан-Хосе».

С одной стороны, конечно, «Эдмонтон» победил финалиста прошлогоднего Кубка, а юному центру противостояли такие матерые визави, как Джо Торнтон и Джо Павелски, но с другой, дальше ему станет еще сложнее.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/4 финала, 27.04.2017, 5:30 -:- Анахайм Дакс Эдмонтон Ойлерз

Во-первых, «Анахайм Дакс», уничтоживший в четырех поединках «Калгари Флэймз» ничуть не слабее нынешних «Шаркс», а, пожалуй, сильнее, недаром же именно он выиграл Тихоокеанский дивизион.

И теперь Макдэвиду будут противостоять два самых неприятных двусторонних центра лиги — Райан Гетцлаф и Райан Кеслер, которые к тому же здоровы, в отличие от Торнтона, доигрывавшего серию с несовместимой со спортом травмой — разрывом передней крестообразной связки.

К слову, Кеслер пока тоже в плей-офф смотрится не слишком хорошо, если говорить не о разрушении игры соперника, а о собственных созидательных действиях. На его счету в противостоянии с «Флэймз» только одна передача в четырех матчах. После 22 голов и 36 передач в «гладком» сезоне ожидания были иными.

Похожая ситуация и у снайпера «Нэшвилла» Джеймса Нила (23 гола в чемпионате) — его команда выдала блестящую серию, а вингер «хищников» отметился в ней только одним ассистом. Что ж, в игре этих нападающих кроется резерв для усиления «Дакс» и «Предаторз».

Немного иная ситуация у лидера «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, который сподобился за пятиматчевое противостояние с «Миннесотой» на единственный гол в самом последнем матче серии.

На Владимире буквально висят соперники, понимая, что он является самым опасным хоккеистом «Блюз», обладая к тому же, пожалуй, лучшим кистевым броском в современной НХЛ.

Тем не менее, 21 раз в створ ворот «Уайлд» Тарасенко за серию выстрелил, пусть позиции, с которых он бросал, в основном были и неидеальными, а потому лишь один гол после 39-ти в регулярном чемпионате — слишком мало.

Новый опыт

Ровно половина из оставшихся в Кубке Стэнли команд никогда еще не выигрывала главный трофей. За своим первым титулом идут «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, «Оттава», «Сент-Луис» Тарасенко и «Нэшвилл».

При этом «Предаторз» являются единственной командой из этой четверки, кто вообще никогда не преодолевал в своей истории второго раунда плей-офф!

Победа над «Чикаго» в серии стала всего четвертой в клубной истории, но что в 2011 и 2012, что в прошлом году «хищники» не могли пробиться в третий раунд. Год назад они уступили в семиматчевой дуэли «Сан-Хосе».

Вспоминая трейды

Итоги первого раунда плей-офф заставляют вспомнить о трейдах, совершенных клубами перед этим сезоном.

Возвращаясь к разговору о том, кто больше выиграл от обмена топ-защитниками между «Монреалем» и «Нэшвиллом», когда 28-летний Пи Кей Суббан отправился в Теннеси, а 31-летний Ши Уэбер — в Канаду, сейчас перевес общественного мнения на стороне «Предаторз».

Да, Уэбер играл результативнее, ярче, полезнее и надежнее в регулярном чемпионате, но где теперь «Монреаль» и где «хищники»? С другой стороны, шага вперед пока команда Питера Лавиолетта не сделала, но если она впервые в истории все же выйдет в третий раунд, можно будет говорить об успехе менджмента.

Фигуранты другого резонансного обмена сойдутся во втором раунде лицом к лицу. Много копий было сломано на тему того, кто же выиграл в трейде между «Оттавой» и «Рейнджерс», когда «сенаторы» получили известного кубкового бойца Дерека Брассара, выходившего с «синерубашечниками» и в финал Восточной конференции, и в финал всего Кубка Стэнли, а в обратном направлении отправился молодой и суперталантливый швед Мика Зибанежад.

Оценить этот трейд с позиции чьей-то большей выгоды на данный момент не представляется возможным, а дополнительного шарма ситуации придает тот факт, что именно эти форварды были лучшими бомбардирами своих команд в первом раунде.

На счету Брассара, ставшего доминирующим центром «Оттавы», 8 (2+6) очков в шести матчах серии против «Бостона», в то время как Зибанежад, играющий в «Рейнджерс» в центре во втором звене, ограничился 4 (1+3) баллами в шести поединках с «Монреалем», но все равно набрал больше всех очков в команде.

В плей-офф не играет только мертвый

О подвиге Джо Торнтона, который проводил последние встречи за «Сан-Хосе» с разрывом передней крестообразной связки (до сих пор не укладывается в голове), уже было сказано, но он, конечно, не единственный, кто шел в первом раунде плей-офф ради своей команды на жертвы.

Чего стоит выступление капитана «Оттавы» Эрика Карлссона, проведшего серию против «Брюинз» с трещинами в пятке и при этом наряду с Брассаром и Райаном ставшего главным ее героем.

Карлссон за шесть игр отметился показателем полезности +3, сделав 6 результативных передач, как минимум половина из которых были если не за, то точно на пороге гениальности.

А вот ведущий защитник «Анахайма» Кэм Фаулер выйти на лед в серии с «Калгари» так и не смог, впрочем, «Эдмонтону», который теперь встает на пути «уток», от этого не легче — защитник «Дакс» подлечил болячки и готов к бою.

В регулярном сезоне он проводил на льду космические 24:50 в среднем за игру, являясь самым востребованным тренером Рэнди Карлайлом хоккеистом команды.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/4 финала, 28.04.2017, 2:30 -:- Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз

Вечное противостояние

Ну, а главной афишей второго раунда плей-офф, сколько бы всего интересного ни было бы вокруг других противостояний, остается вечная битва капитанов «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александра Овечкина и Сидни Кросби.

Ни тот, ни другой не были главными героями в первом раунде, хотя Овечкин, забросивший три шайбы в ворота «Торонто», поднявшийся после жестокого силового приема в пятом поединке серии и поднявший на своих плечах и сбросивший затем на лед Назема Кадри в шестой встрече, все же смотрелся несколько ярче.

Впрочем, в битвах с «Питтсбургом» от «восьмерки» «Кэпс» будет требоваться куда большее. Эта встреча команд при Кросби и Овечкине в плей-офф станет третьей в истории после битв 2009 и прошлого годов. В обоих случаях дальше проходили «пингвины».

При этом на счету Овечкина 21 (10+11) в 13-ти матчах против «Пенс» в Кубке Стэнли, а Кросби, набравший всего 2 передачи в прошлогодней серии, поджигал в 2009, когда разродился 13 (8+5) баллами в семи поединках.

Прогноз «Газеты.Ru»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4−3

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4−3

«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4−3

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2−4.