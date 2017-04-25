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25 апреля 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Бобровский не попал в тройку финалистов «Билл Мастертон Трофи»

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Вратарь «Оттавы» Крейг Андерсон, форвард «Анахайма» Эндрю Кольяно и нападающий «Каролины» Дерек Райан стали финальными претендентами на награду «Билл Мастертон Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Вратарь Оттавы <span class=error>Крейг</span> Андерсон форвард Анахайма <span class=error>Эндрю</span> <span class=error>Кольяно</span> и нападающий Каролины <span class=error>Дерек</span> <span class=error>Райан</span> стали финальными претендентами на награду Билл <span class=error>Мастертон</span> <span class=error>Трофи</span> сообщается на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«Билл Мастертон Трофи» — награда, вручаемая игроку НХЛ, проявившему стойкость на льду, высокое спортивное мастерство и продемонстрировавшему преданность хоккею. Бобровский был номинирован отделением Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) в Коламбусе.

Андерсон в 40 матчах сезона в регулярном чемпионате НХЛ в среднем пропускал по 2,28 гола за встречу, отразил 92,6% бросков и пять раз сыграл на ноль.

Кольяно в четвертый раз за шесть сезонов в «Анахайме» номинирован на этот приз. В 82 встречах он набрал 35 очков (16 шайб + 19 передач).

Райан в 67 матчах набрал 29 очков (11+18).

Победитель будет назван на церемонии вручения индивидуальных наград лиги, которая пройдет 21 июня в Лас-Вегасе. В прошлом сезоне номинантами на «Билл Мастертон Трофи» были защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и форвард Павел Дацюк, выступавший за «Детройт Ред Уингз», а ныне являющийся игроком петербургского СКА. Обладателем награды стал чешский нападающий Яромир Ягр.

Коламбус Блю Джэкетс
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