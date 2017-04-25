Бобровский не попал в тройку финалистов «Билл Мастертон Трофи»

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«Билл Мастертон Трофи» — награда, вручаемая игроку НХЛ, проявившему стойкость на льду, высокое спортивное мастерство и продемонстрировавшему преданность хоккею. Бобровский был номинирован отделением Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) в Коламбусе.

Андерсон в 40 матчах сезона в регулярном чемпионате НХЛ в среднем пропускал по 2,28 гола за встречу, отразил 92,6% бросков и пять раз сыграл на ноль.

Кольяно в четвертый раз за шесть сезонов в «Анахайме» номинирован на этот приз. В 82 встречах он набрал 35 очков (16 шайб + 19 передач).

Райан в 67 матчах набрал 29 очков (11+18).