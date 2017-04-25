«Был звонок из ФХР, но в сборную не еду». Откровенное интервью с Радуловым

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Александр Радулов стал лучшим бомбардиром «Канадиенс» в плей-офф, но не смог вывести «Монреаль» во второй раунд. После того как «канадцы» вернулись домой, проиграв «Рейнджерс» шестой матч, россиянин удовлетворил любопытство заокеанских журналистов, которые затронули и тему сборной России.

«Хотелось бы не однолетний контракт»

— Серия с «Рейнджерс» закончена. Какие у вас впечатления от первого раунда?

— Я уже говорил об этом. Это очень непросто. Конечно, очень бы хотелось сыграть побольше, пройти дальше. Но ничего не поделать. Каждый старался выдать свой максимум, показать лучший хоккей. Увы, нас сгубили собственные ошибки.

— Вы уже ведёте переговоры о новом контракте?

— Да, постоянно, я только что оттуда (смеётся). Прошёл лишь один день, ребята, пока мы ничего не обсуждали. Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ, играть в лучшей лиге мира, играть здесь, в «Монреале». По контракту мы будем двигаться постепенно, шаг за шагом. Я пока не говорил со своим агентом.

Цитата Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ, играть в лучшей лиге мира, играть здесь, в «Монреале».

— Для вас это лучший шанс, чтобы получить долгосрочное соглашение?

— Ну, мне бы хотелось получить более длительный контракт, чем на один год (улыбается). Но ситуация такова, что мы будем решать. Пока сказать нечего.

— Оправдались ли ваши ожидания от игры за «Канадиенс»?

— Я и представить себе не мог, что буду играть за «Монреаль», для меня это честь. Здесь великолепные болельщики, которые поддерживали команду весь сезон. Мы иногда проигрывали дома, но они всё время были на нашей стороне. Это особые чувства, здорово, что у нас есть такие поклонники.

— «Монреаль» — ваш приоритет в выборе команды?

— Да, конечно. «Монреаль» — это моя команда, это мой первый выбор в плане приоритетов на будущее. Я хотел бы остаться здесь. Если Бержевен хочет оставить меня, нам не нужно ждать 1 июля, чтобы договориться.

— Вы счастливы, что вернулись в НХЛ после четырёхлетнего отсутствия?

— Пока об этом слишком рано говорить. Мы только что проиграли в первом раунде, не смогли пройти дальше — это горькое ощущение ещё слишком живо, чтобы говорить о радости. Через какое-то время, наверное, появится такая возможность. Но, конечно, я не забуду этот момент. Я бы не назвал сезон плохим, тем более что он был моим первым чемпионатом после возвращения. Я не играл в НХЛ четыре года, за это время игра немного поменялась, привыкнуть было непросто. Но нужно время, чтобы пришло какое-то ощущение оценки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Radulov semble sincère quand il dit qu'il veut poursuivre sa carrière à Mtl. Si la proposition de contrat est bonne... <a href="https://t.co/mmBP9Q0T97">pic.twitter.com/mmBP9Q0T97</a></p>— Pierre Durocher (@PDurocherJDM) <a href="https://twitter.com/PDurocherJDM/status/856543771168821249">24 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я тоже всегда хочу выигрывать»

— Вы думали о том, что можете снова стать свободным агентом?

— Пока я не хочу об этом думать. Сезон только что закончился. Как я уже говорил, ещё слишком рано, и мы не обсуждали деталей с моим агентом. Конечно, мне хотелось бы остаться. Это одна из лучших хоккейных организаций, здесь всё на высшем уровне. Если клуб хочет сохранить меня, то нет смысла ждать 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Мы можем договориться раньше.

Цитата Ковальчук – очень хороший игрок, настоящий профессионал. Если он хочет вернуться – я буду рад. Он способен помочь абсолютно любой команде НХЛ.

— Для вашего выбора команды было важно, что Монреаль — по-настоящему хоккейный город?

— Конечно, каждый хочет играть в хорошей атмосфере, в хоккейной обстановке. Здесь все любят эту игру, каждый матч 22 тысячи болельщиков скандируют твоё имя. Это серьёзная вещь, это даёт другое ощущение и повод подумать. У нас в команде есть молодые хоккеисты, которые должны прибавить. Мы должны стать лучше, я в этом уверен.

— Болельщики «Канадиенс» всегда требуют от команды самых высших целей…

— Да, я знаю, что здесь все постоянно нацелены на кубок Стэнли. Я тоже всегда хочу выигрывать. Я уверен, что команда станет сильнее и мы сможем быть успешными в плей-офф. Когда я выбирал команду, стремясь вернуться в НХЛ, то шанс на победу, на успешное выступление был очень важен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">À VOIR | «Montréal est mon 1er choix» - Alexander Radulov, qui s'est aussi bien amusé avec les médias : <a href="https://t.co/N3OsRvm5hc">https://t.co/N3OsRvm5hc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Habs?src=hash">#Habs</a> <a href="https://t.co/mgfrjzXA69">pic.twitter.com/mgfrjzXA69</a></p>— TVA Sports (@TVASports) <a href="https://twitter.com/TVASports/status/856557899988033537">24 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Контракт на сколько лет вы бы хотели подписать — три, пять, шесть?

— О, мне нравятся те цифры, которые вы называете (смеётся)! Нет, парни, об этом я говорить не буду. Не скажу, а то вы рассекретите меня. Будем разговаривать, обсуждать.

— На выбор «Монреаля» повлиял и Ши Уэбер?

— Да, конечно. Он мой давний друг, он очень помог мне. Уэбер разговаривал с Бержевеном обо мне, когда я ещё не был здесь.

«В сборную не еду. А Ковальчук поможет любой команде»

— Изменится ли ваша подготовка к сезону после нынешнего года?

— Я всегда тренируюсь дома, но в любом случае заниматься нужно всё лето. Начинать нужно чуть раньше, в июле уже буду тренироваться индивидуально, потому что здесь каждый игрок готовит себя сам.

— Вы поедете в Россию в ближайшее время?

— Да, через несколько дней я улетаю, хочу повидать семью.

Цитата Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду, сосредоточусь на своих делах.

— Александр, есть информация, что Илья Ковальчук изучает возможность возвращения в НХЛ. Как бы вы отнеслись к тому, что он будет играть, например, за «Монреаль»? Может быть, что-то подскажете Бержевену?

— Ковальчук — очень хороший игрок, настоящий профессионал. Если он хочет вернуться — я буду рад. Он способен помочь абсолютно любой команде НХЛ.

— Будете ли вы играть на чемпионате мира?

— Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду, сосредоточусь на своих делах.