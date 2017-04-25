Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29538983/
25 апреля 2017, 0:32 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Генменеджер: «Монреаль» сделает все, чтобы сохранить Радулова в клубе

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Марк Бержевен заявил, что руководство команды сделает все, чтобы сохранить в своем составе российского нападающего Александра Радулова, контракт которого завершится в июле 2017 года. Слова генменеджера приводит пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Радулов провел за «Монреаль», который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету 30-летнего Радулова шесть игр, две шайбы и пять передач.

«Руководству команды многое нравится из того, что Радулов показывает на площадке. Он, безусловно, является тем игроком, которого мы хотим переподписать, но существует предел в зарплатной ведомости клуба. Мы сделаем все от нас зависящее», — сказал Бержевен.

Радулов 1 июля 2016 года подписал однолетний контракт с «Монреалем». По данным телеканала TVA Sports, сумма соглашения россиянина с канадским клубом составила $5,75 млн.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Александр Радулов: «Монреаль» — приоритетный вариант для меня

Александр Радулов: «Монреаль» — приоритетный вариант для меня

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов отметил, что хочет остаться в команде на будущий сезон. По словам россиянина, он ждет хорошего предложения. Напомним, 30-летний форвард не сыграет в составе сборной России на ЧМ-2017.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Легкоатлетка Чернова оспорит лишение ее бронзовой медали Игр-2008 в суде

Генменеджер: "Монреаль" сделает все, чтобы сохранить Радулова в клубе

Соперница Шараповой Винчи выступила против wild card на турниры WTA для россиянки