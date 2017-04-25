Генменеджер: «Монреаль» сделает все, чтобы сохранить Радулова в клубе
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Марк Бержевен заявил, что руководство команды сделает все, чтобы сохранить в своем составе российского нападающего Александра Радулова, контракт которого завершится в июле 2017 года. Слова генменеджера приводит
пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Радулов провел за «Монреаль», который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В
«Руководству команды многое нравится из того, что Радулов показывает на площадке. Он, безусловно, является тем игроком, которого мы хотим переподписать, но существует предел в зарплатной ведомости клуба. Мы сделаем все от нас зависящее», — сказал Бержевен.
Радулов 1 июля 2016 года подписал однолетний контракт с «Монреалем». По данным телеканала TVA Sports, сумма соглашения россиянина с канадским клубом составила $5,75 млн.
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