«Айлендерс» продлили на один год контракт с защитником Зайденбергом

35-летний немецкий защитник в прошедшем сезоне провёл 73 матча регулярного чемпионата и отметился пятью заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего в Национальной хоккейной лиге Зайденберг провёл 14 сезонов, набрав 246 (44+202) очков в 831 матче за «Финикс Койотс», «Каролину Харрикейнз», Флориду Пантерз, «Бостон Брюинз» и «Айлендерс» и в 2011 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».