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24 апреля 2017, 21:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Айлендерс» продлили на один год контракт с защитником Зайденбергом

«Нью-Йорк Айлендерс» продлил контракт с защитником Деннисом Зайденбергом на один год, сообщается на официальном сайте клуба.

35-летний немецкий защитник в прошедшем сезоне провёл 73 матча регулярного чемпионата и отметился пятью заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего в Национальной хоккейной лиге Зайденберг провёл 14 сезонов, набрав 246 (44+202) очков в 831 матче за «Финикс Койотс», «Каролину Харрикейнз», Флориду Пантерз, «Бостон Брюинз» и «Айлендерс» и в 2011 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».

Нью-Йорк Айлендерс
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