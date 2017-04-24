ХК «Чикаго» после вылета в первом раунде уволил тренера защитников
Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» отправил в отставку помощника главного тренера Майка Китчена. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Китчен присоединился к команде летом 2010 года и помог «чёрным ястребам» завоевать два Кубка Стэнли (2013, 2015). В обязанности специалиста входила работа с защитниками и бригадами меньшинства. В сезоне-2016/17 «Чикаго» занимал 24-е место по игре в меньшинстве, а в
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