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24 апреля 2017, 20:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

ХК «Чикаго» после вылета в первом раунде уволил тренера защитников

Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» отправил в отставку помощника главного тренера Майка Китчена. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Китчен присоединился к команде летом 2010 года и помог «чёрным ястребам» завоевать два Кубка Стэнли (2013, 2015). В обязанности специалиста входила работа с защитниками и бригадами меньшинства. В сезоне-2016/17 «Чикаго» занимал 24-е место по игре в меньшинстве, а в плей-офф не смог пройти «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде, потерпев поражение в четырёх матчах. В предыдущем сезоне «Чикаго» также не вышел во второй раунд, проиграв «Сент-Луис Блюз».

Чикаго Блэкхокс
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