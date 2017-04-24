Александр Радулов: «Монреаль» — приоритетный вариант для меня
Нападающий «Монреаля» Александр Радулов отметил, что хочет остаться в команде на будущий сезон. По словам россиянина, он ждет хорошего предложения. Напомним, 30-летний форвард не сыграет в составе сборной России на ЧМ-2017.
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— «Монреаль» — приоритетный вариант для меня. Это моя команда. Конечно, хотелось бы контракт больше, чем на год, — цитирует Радулова Le Journal de Montréal. — Если предложение клуба будет хорошим, нам не придется ждать первого июля.
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