Судьба Радулова в НХЛ: ждать Ковальчука или менять команду?

Новые зубы от Ларака

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2017 принёс болельщикам «Монреаля» горькое разочарование: прославленный клуб, выигравший Атлантический дивизион в регулярном чемпионате, в упорной борьбе уступил «Рейнджерс» и не преодолел барьер первого раунда. Итоговая разница в турнирной таблице между «Канадиенс» и «рейнджерами» составила лишь одно очко, и борьба в этом противостоянии ожидаемо шла на равных. «Мы были недостаточно хороши. К сожалению, мы слишком мало забивали. Моменты были, но в концовке эпизодов нам не хватало хорошего завершения», — отметил главный тренер «хабов» Клод Жюльен, который пришёл в команду по ходу сезона.

Одним из тех «канадцев», кто не заслужил ни капли упрёка в свой адрес, был Александр Радулов. Опытный российский форвард лишний раз подтвердил свой высокий уровень, на деле доказав, что его прежние ошибки остались в прошлом. Радулов, которым весь сезон восхищались требовательные монреальские болельщики, стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, а его старание и страсть вызвали громадное уважение и у соперников, и у партнёров по команде. Под обаяние Александра попал даже известный в прошлом тафгай Жорж Ларак, который прошлый летом называл подписание контракта с Радуловым абсолютной глупостью и говорил о том, что россиянин не уважает партнёров.

«Радулов, я люблю тебя, я куплю тебе новый комплект зубов за этот гол!» — сказал Ларак после того, как россиянин забил во втором матче серии. Когда же Радулов в следующей встрече забросил одну из самых эффектных шайб текущего розыгрыша Кубка Стэнли, ставки от Ларака возросли. «Ладно, Радулов, теперь я должен тебе два комплекта новых зубов за этот гол», — написал Ларак.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Ok now Radulov, now I owe u 2 new set of teeth for that goal. Radu là jte dois 2 nouveau set de dents pour ce but!</p>— Georges Laraque (@GeorgesLaraque) <a href="https://twitter.com/GeorgesLaraque/status/853783183292280832">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Комплимент в адрес Радулова высказал и знаменитый Дон Черри, которого нельзя заподозрить в излишней любви к российским хоккеистам. «Радулов — герой. Вот он приезжает на игру в костюме — очень красиво выглядит. Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас — лучший игрок “Канадиенс”. Возможно, он лучший игрок в лиге вообще», — отметил ветеран канадского телевидения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">One-handed WOW from <a href="https://twitter.com/RADUL22">@RADUL22</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/eoI6fSEF52">pic.twitter.com/eoI6fSEF52</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/853785916787314688">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«К Радулову — никаких претензий. Он регулярно набирал очки, его фамилия постоянно была в протоколе. А вот о многих других игроках атаки этого не скажешь», — отметила обозреватель блога Habs Eye On The Prize Шейна Перрен. «Это было очень успешное возвращение Радулова в НХЛ. Плей-офф персонально для него сложился достаточно удачно. Его контракт был рассчитан лишь на один год, но у Александра есть все шансы заключить новый долгосрочный договор», — резюмировало издание Montreal Gazette. Именно этот новый договор и является главной интригой, когда речь заходит о будущем Тасманского Дьявола в НХЛ.

Нужен ли Александру такой «Монреаль»?

Обладая таким информационным и эмоциональным бэкграундом, именно игрок сможет теперь ставить свои условия во время переговоров о контракте. Без сомнения, сохранение Радулова, как одного из лидеров команды и любимца публики, будет приоритетной задачей и для генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена. Около месяца назад всю хоккейную общественность поразила информация, которой обмолвился агент российского форварда Макс Моливер: Александр якобы начал переговоры с клубом с просьбы о 8-летнем соглашении. Столь длительный договор изначально выглядел слишком неправдоподобно, и спустя несколько дней уже сам Радулов был вынужден опровергать эту информацию, заявив, что он понимает нереальность подобных требований.

Главной проблемой для российского нападающего остаётся вопрос о том, способен ли «Монреаль» в ближайшие годы всерьёз претендовать на Кубок Стэнли. 1 июля 2016 года Александр принял предложение «Канадиенс», так как посчитал, что шансы команды на успешное выступление в плей-офф достаточно высоки — именно этот аргумент перевесил все остальные при выборе клуба. «Возможно, если бы я подождал чуть подольше, то получил бы вариант на два или три года. Но после того как возникло первое реальное предложение от генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена, я сказал: «Чёрт побери! Это мой шанс, я хочу подписать этот контракт. Да, это лишь однолетний договор, но я постараюсь показать свой лучший хоккей и доказать всем, что я могу там играть», — признался позже Александр.

Нынешнее выступление «канадцев» стало большим разочарованием для команды, которая за 23 сезона, прошедших с момента последнего завоёванного Кубка Стэнли (1993) 8 раз «пролетала» мимо плей-офф и лишь дважды прошла барьер второго раунда. Недостаточная глубина состава, проблемы в обороне и отсутствие среди форвардов квалифицированного «кулака» оказались весомее, чем магия имени клуба и сила давних монреальских традиций. В своей нынешней форме Радулов куда нужнее «Монреалю», нежели «Монреаль» — Радулову, который восстановил свою репутацию и после 1 июля будет вправе сам выбирать клуб по своему вкусу.

В ожидании дуэта с Ковальчуком

О том, что руководство «Канадиенс» не должно упустить Тасманского Дьявола, говорят и заокеанские эксперты.

«Приглашение Радулова был серьёзным успехом для Марка Бержевена. Александр играл с гораздо большим желанием, нежели во время своего первого энхаэловского “захода”. У “Канадиенс” много проблем в атаке, в плей-офф они забивали лишь два гола за матч — это самый низкий показатель в Восточной конференции. Усиление нападения должно стать приоритетом для Бержевена. Радулов был одним из тех, с кем не было никаких проблем, его тройка была лучшей в команде. Насколько я понимаю, новый контракт хотят обе стороны. Александру уже 30 лет, так что вряд ли договор будет долгосрочным, но Радулов стал очень ценной частью “Монреаля”, и клуб не может себе позволить с ним расстаться», — сказал в интервью «Чемпионату» обозреватель ESPN Крейг Кастенс.

Вряд ли Александр испытывает желание уехать из города, где он стал любимцем: по собственным словам нападающего, в Монреале его всё устраивает. Вероятно, Бержевен пообещает Радулову поработать над приобретением качественного усиления состава. В том, что босс «Канадиенс» не стесняется громких сделок и рискованных шагов, мы узнали после громкого обмена с «Нэшвиллом», когда сменили клубы Пи Кей Суббэн и Ши Уэбер. А после недавней информации от Sportsnet, что в НХЛ планирует вернуться Илья Ковальчук, болельщики «Монреаля» вовсю стали обсуждать возможность появления у стане «канадцев». Если в обозримом будущем эта фантастическая, на данный момент, сделка обретёт реальные черты, «Монреаль» станет тем фаворитом, каким его хотят видеть фанаты.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Kovalchuk fera-t-il un Radulov de lui même ? | En rafale → <a href="https://t.co/Ayhd9xRGD5">https://t.co/Ayhd9xRGD5</a> <a href="https://t.co/PKKCJoM5eA">pic.twitter.com/PKKCJoM5eA</a></p>— DansLesCoulisses (@DLCoulisses) <a href="https://twitter.com/DLCoulisses/status/856213946654760960">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>