«Вашингтон» победил «Торонто» и вышел в ¼ финала плей-офф НХЛ

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В составе «Вашингтона» шайбы забросил Маркус Юханссон (53-я и 67-я минуты). У «Торонто» единственный гол забил Остон Мэттьюс (48).

Все матчи серии завершились победой одной из команд с разницей в один гол, пять из шести встреч перетекли в овертайм. Этот матч стал стал 18-м в этом раунде плей-офф, когда победителя пришлось определять в овертайме, тем самым побит рекорд лиги по этому показателю.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче 22 минуты 45 секунд, нанес семь бросков и провел три силовых приема. Форвард столичной команды Евгений Кузнецов за 22 минуты 14 секунд совершил четыре броска, защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал шесть силовых приемов за 25 минут 38 секунд.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 57 секунд, совершив три броска и четыре силовых приема.