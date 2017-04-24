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24 апреля 2017, 9:21 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» победил «Торонто» и вышел в ¼ финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» в гостях победил «Торонто» со счетом 2:1 в овертайме матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в ¼ финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 4−2 в пользу столичной команды.

Все матчи серии завершились победой одной из команд с разницей в один гол пять из шести встреч перетекли в овертайм. Увеличить
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В составе «Вашингтона» шайбы забросил Маркус Юханссон (53-я и 67-я минуты). У «Торонто» единственный гол забил Остон Мэттьюс (48).

Все матчи серии завершились победой одной из команд с разницей в один гол, пять из шести встреч перетекли в овертайм. Этот матч стал стал 18-м в этом раунде плей-офф, когда победителя пришлось определять в овертайме, тем самым побит рекорд лиги по этому показателю.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче 22 минуты 45 секунд, нанес семь бросков и провел три силовых приема. Форвард столичной команды Евгений Кузнецов за 22 минуты 14 секунд совершил четыре броска, защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов сделал шесть силовых приемов за 25 минут 38 секунд.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты 57 секунд, совершив три броска и четыре силовых приема.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» выиграл Президентский кубок, «Торонто» попал в Кубок Стэнли с восьмого места в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» во втором раунде плей-офф сыграет с «Питтсбургом». Год назад команды также встретились на этой стадии, тогда «Питтсбург» оказался сильнее в серии со счетом 4−2, после чего выиграл Кубок Стэнли.

24.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Air Canada Centre
Торонто Мэйпл Ливз 1:2 ОТ Вашингтон Кэпиталз
(0:0, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Майк Бэбкок Барри Тротц
Вратари
Фредерик Андерсен Брэден Холтби
1-й период
Маркус Юханссон 12:03
12:25 Тайлер Бозак
2-й период
30:29 Вильям Нюландер
3-й период
47:45 Остон Мэттьюс (М. Райлли, З. Хаймэн)
Маркус Юханссон (Л. Эллер, Б. Орпик) 52:51
59:13 Назем Кадри
Ти. Джей. Оши 59:13
Овертайм
Маркус Юханссон (Джаст. Уильямс, Дж. Карлсон) 66:31
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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Овечкин сыграет с «Торонто» в шестом матче серии плей-офф

Овечкин сыграет с «Торонто» в шестом матче серии плей-офф

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не получил серьезного повреждения в пятом матче серии плей-офф НХЛ с «Торонто» после атаки со стороны форварда Назема Кадри и примет участие в шестой встрече, сообщил главный тренер столичной команды Барри Тротц.
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