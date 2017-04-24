Владимир Тарасенко номинирован на джентльменский приз НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также номинированы американский форвард «Калгари» Джонни Гудро и финский нападающий «Миннесоты» Микаэль Гранлунд.

25-летний Тарасенко по итогам завершившегося регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром (75 очков) и снайпером (39 голов) своей команды, а также занял четвертое место в списке снайперов лиги. За 82 проведенные игры он набрал 12 штрафных минут.

Тарасенко является воспитанником новосибирского хоккея, выступал за «Сибирь» (2008−2012) и СКА (2012−2013). На драфте новичков НХЛ 2010 года был выбран «Сент-Луисом» под 16-м номером, в 2013 году присоединился к команде. В составе сборной России становился серебряным призером чемпионата мира 2015 года.

«Леди Бинг Трофи» вручается с 1925 года. Рекордные семь раз он присуждался в 1930-е годы нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Фрэнку Буше. В прошлом году трофей вручили словенцу Анже Копитару из клуба «Лос-Анджелес». Из российских игроков этот приз получали Александр Могильный (2003) и Павел Дацюк, которому «Леди Бинг Трофи» вручали четыре сезона подряд (2006, 2007, 2008, 2009).