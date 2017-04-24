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24 апреля 2017, 1:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Оттава» победила «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. «Оттава» в гостях победила «Бостон» со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в ¼ финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 4−2.

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 3:2 после овертайма. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Бобби Райан (24-я минута), Кайл Туррис (29) и Кларк Макартур (67). У «Бостона» отличились Дрю Стаффорд (19) и Патрис Бержерон (42).

Для Макартура гол стал первым в текущем розыгрыше плей-офф, он был признан первой звездой матча. Второй звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, на счету которого две результативные передачи. Третьей звездой назван вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон, отразивший 28 бросков.

В следующем раунде «Оттава» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», который ранее с аналогичным счетом победил в серии «Монреаль».

23.04.2017 22:00 Плей-офф: 1/8 финала TD Garden
Бостон Брюинз 2:3 ОТ Оттава Сенаторз
(1:0, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Ги Буше
Вратари
Туукка Раск Крэйг Андерсон
1-й период
00:17 Шон Керали
12:30 Джо Морроу
15:11 Колин Миллер
Марк Стоун 17:25
18:13 Дрю Стэффорд (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
18:48 Шон Керали
Бен Харпур 18:48
2-й период
22:49 Чарли Макэвой
Бобби Райан (Д. Брассар, Э. Карлссон) 23:26
Кайл Террис (Р. Дзингел) 28:32
3-й период
41:57 Патрис Бержерон (Б. Маршан, Кол. Миллер)
Майк I Хоффман 53:34
Овертайм
65:54 Давид Пастрняк
Кларк Макартур (Б. Райан, Д. Брассар) 66:30
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Макартур (Оттава Сенаторз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
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