«Оттава» победила «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Бобби Райан (24-я минута), Кайл Туррис (29) и Кларк Макартур (67). У «Бостона» отличились Дрю Стаффорд (19) и Патрис Бержерон (42).

Для Макартура гол стал первым в текущем розыгрыше плей-офф, он был признан первой звездой матча. Второй звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд, на счету которого две результативные передачи. Третьей звездой назван вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон, отразивший 28 бросков.

В следующем раунде «Оттава» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», который ранее с аналогичным счетом победил в серии «Монреаль».

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