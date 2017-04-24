«Оттава» победила «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. «Оттава» в гостях победила «Бостон» со счетом 3:2 в овертайме шестого матча первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в ¼ финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 4−2.
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В составе победителей шайбы забросили Бобби Райан (24-я минута), Кайл Туррис (29) и Кларк Макартур (67). У «Бостона» отличились Дрю Стаффорд (19) и Патрис Бержерон (42).
Для Макартура гол стал первым в текущем розыгрыше
В следующем раунде «Оттава» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», который ранее с аналогичным счетом победил в серии «Монреаль».
|23.04.2017 22:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|TD Garden
|Бостон Брюинз
|2:3 ОТ
|Оттава Сенаторз
|(1:0, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Ги Буше
Вратари
|Туукка Раск
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|00:17
|Шон Керали
|12:30
|Джо Морроу
|15:11
|Колин Миллер
|Марк Стоун
|17:25
|18:13
|Дрю Стэффорд (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
|18:48
|Шон Керали
|Бен Харпур
|18:48
|2-й период
|22:49
|Чарли Макэвой
|Бобби Райан (Д. Брассар, Э. Карлссон)
|23:26
|Кайл Террис (Р. Дзингел)
|28:32
|3-й период
|41:57
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Кол. Миллер)
|Майк I Хоффман
|53:34
|Овертайм
|65:54
|Давид Пастрняк
|Кларк Макартур (Б. Райан, Д. Брассар)
|66:30
Статистика
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|К. Макартур (Оттава Сенаторз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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