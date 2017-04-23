Джон Стивенс назначен главным тренером клуба НХЛ «Лос- Анджелес»
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» объявил о назначении Джона Стивенса главным тренером команды. Об этом сообщает пресс- служба лиги.
В апреле клуб уволил генерального менеджера и президента Дина Ломбарди, а также главного тренера команды Дэррила Саттера. Ранее новым генеральным менеджером клуба стал известный в прошлом защитник и капитан команды Роб Блэйк. Люк Робитайл, также являющийся ветераном «Лос- Анджелеса» и членом Зала хоккейной славы, был назначен на пост президента клуба.
«Стивенс и я провели очень продуктивный диалог на прошлой неделе об его тренерской философии. Мы считаем, что у Джона есть идеальные качества, чтобы привести наш хоккейный клуб к успеху. Мы уверены, что он является лучшим человеком, чтобы вести наш хоккейный клуб вперед», — сказал Блэйк.
Стивенс работал в «Лос-Анджелесе» помощником тренера с 2010 года. До этого он возглавлял «Филадельфию».
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