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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29525311/
23 апреля 2017, 21:12 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Джон Стивенс назначен главным тренером клуба НХЛ «Лос- Анджелес»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» объявил о назначении Джона Стивенса главным тренером команды. Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В апреле клуб уволил генерального менеджера и президента Дина Ломбарди, а также главного тренера команды Дэррила Саттера. Ранее новым генеральным менеджером клуба стал известный в прошлом защитник и капитан команды Роб Блэйк. Люк Робитайл, также являющийся ветераном «Лос- Анджелеса» и членом Зала хоккейной славы, был назначен на пост президента клуба.

«Стивенс и я провели очень продуктивный диалог на прошлой неделе об его тренерской философии. Мы считаем, что у Джона есть идеальные качества, чтобы привести наш хоккейный клуб к успеху. Мы уверены, что он является лучшим человеком, чтобы вести наш хоккейный клуб вперед», — сказал Блэйк.

Стивенс работал в «Лос-Анджелесе» помощником тренера с 2010 года. До этого он возглавлял «Филадельфию».

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Новости НХЛ

Источник: Главным тренером «Лос-Анджелеса» станет Джон Стивенс

Новым главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» станет Джон Стивенс, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. 50-летний специалист работал в тренерском штабе недавно уволенного из команды Дэррила Саттера.
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