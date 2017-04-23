Источник: Главным тренером «Лос-Анджелеса» станет Джон Стивенс

Джон Стивенс работает в «Лос-Анджелесе» с 2010 года. До этого он был главным тренером «Филадельфии Флайерз», с которой выходил в финал Восточной конференции в 2008 году. Специалист выигрывал главный трофей АХЛ — Кубок Колдера вместе с «Филадельфией Фантомс» в сезоне-2004/05.