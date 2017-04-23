Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29524704/
23 апреля 2017, 19:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: Главным тренером «Лос-Анджелеса» станет Джон Стивенс

Новым главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» станет Джон Стивенс, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. 50-летний специалист работал в тренерском штабе недавно уволенного из команды Дэррила Саттера.

Джон Стивенс работает в «Лос-Анджелесе» с 2010 года. До этого он был главным тренером «Филадельфии Флайерз», с которой выходил в финал Восточной конференции в 2008 году. Специалист выигрывал главный трофей АХЛ — Кубок Колдера вместе с «Филадельфией Фантомс» в сезоне-2004/05.

Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков