Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду
Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в
плей-офф НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сразу три серии первого раунда Кубка Стэнли завершились минувшей ночью в Северной Америке.
«Сент-Луис» победил в
В этой паре мы отмечаем Владимира Тарасенко. Может, Вова и не любит, когда его называют Русским Танком. Но посмотрите, как лихо он сыграл, забивая первый гол. Прошел тараном на пятачок «дикарей», подработал себе шайбу коньком, нанес решающий бросок.
Это первый гол Тарасенко в этом
Другой россиянин «Сент-Луиса» Иван Барбашев на этот раз остался в запасе, потому что в состав после травмы вернулся Пол Штястны.
Миннесота —
Сутер, Койву, Цукер — ТАРАСЕНКО, Стин, Штястны, Поаярви.
СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 5, 21.36).
Счет в серии: 1−4 (1:2 ОТ, 1:2, 1:3, 2:0, 3:4 ОТ).
Второй россиянин, которого мы отмечаем — Павел Бучневич. Тренер «Рейнджерс» Ален Виньо не испугался ввести новичка в состав по ходу серии. И посмотрите, как здорово себя проявил Бучневич! Он стал одноклубником Криса Крайдера и Мики Зибанежада — это звено все решило в прошлом матче. А теперь именно Паша заработал удаление, которое реализовал Матс Цукарелло. И ход игры повернулся вспять.
Да, «Монреаль» вылетел, но Александр Радулов набрал 7 (2+5) очков в шести матчах. Вот и теперь он в падении сделал передачу на Алексея Емелина, и тот открыл счет. Но хвалить Радулова в такой ситуации не будем.
«Рейнджерс» во втором раунде сыграют с победителем пары «Оттава» — «Бостон».
Рейнджерс — Монреаль — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Цуккарелло (2), Степан — ЕМЕЛИН (РАДУЛОВ).
Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 13.06).
М: Радулов (0+1; 0, 0, 0, 21.11).
Емелин (1+0; +1, 0, 1, 16.11).
Марков (0+0; -1, 0, 1, 21.54).
Счет в серии: 4−2 (2:0, 3:4 ОТ, 1:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:1).
Третий россиянин, которого мы отметим — Антон Слепышев. Он иногда в этом сезоне оказывался в запасе, не считался твердым игроком основы. Но в самом важном матча года Слепышев умудрился забить победный гол во всей серии с «Сан-Хосе»! Подловил соперника на ошибке, убежал в атаку «один в ноль» и переиграл вратаря.
Слепышев долго терпел и ждал своего шанса. Будем верить, что теперь ему в клубе будут больше доверять. Во втором раунде «Эдмонтон» сыграет с «Анахаймом».
Марло — Драйзайтль, СЛЕПЫШЕВ, Макдэвид.
Э: Слепышев (1+0; +1, 0, 1, 8.22).
Счет в серии: 2−4 (3:2 ОТ, 0:2, 0:1, 7:0, 3:4 ОТ, 1:3).
И обратите внимание, кто из россиян прошел во второй раунд Кубка Стэнли.
«Анахайм» — «Эдмонтон» — только Антон Слепышев.
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — Владимир Тарасенко, Иван Барбашев, Наиль Якупов.
«Рейнджерс» — «Оттава» или «Бостон» — только Павел Бучневич.
«Вашингтон» или «Торонто» — «Питтсбург» — вот здесь может быть много россиян, и под них стоит держать места три после второго раунда, чтобы дозаявить на чемпионат мира.
Остальные все наши звезды вылетели. То есть сборная России может быть в Кельне как никогда сильной.
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