Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду

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Сразу три серии первого раунда Кубка Стэнли завершились минувшей ночью в Северной Америке.

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«Сент-Луис» победил в Сент-Поле и теперь сыграет во втором раунде с «Нэшвиллом».

В этой паре мы отмечаем Владимира Тарасенко. Может, Вова и не любит, когда его называют Русским Танком. Но посмотрите, как лихо он сыграл, забивая первый гол. Прошел тараном на пятачок «дикарей», подработал себе шайбу коньком, нанес решающий бросок.

Это первый гол Тарасенко в этом плей-офф. И наверное, не последний. А что бросается в глаза — его «Сент-Луис» показывает очень твердый характер. Три матча из четырех были взяты с разницей в одну шайбу, дважды пришлось играть овертаймы. И вот «блюзмены» всякий раз брали верх.

Другой россиянин «Сент-Луиса» Иван Барбашев на этот раз остался в запасе, потому что в состав после травмы вернулся Пол Штястны.

Миннесота — Сент-Луис — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1).

Сутер, Койву, Цукер — ТАРАСЕНКО, Стин, Штястны, Поаярви.

СЛ: Тарасенко (1+0; 0, 0, 5, 21.36).

Счет в серии: 1−4 (1:2 ОТ, 1:2, 1:3, 2:0, 3:4 ОТ).

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Второй россиянин, которого мы отмечаем — Павел Бучневич. Тренер «Рейнджерс» Ален Виньо не испугался ввести новичка в состав по ходу серии. И посмотрите, как здорово себя проявил Бучневич! Он стал одноклубником Криса Крайдера и Мики Зибанежада — это звено все решило в прошлом матче. А теперь именно Паша заработал удаление, которое реализовал Матс Цукарелло. И ход игры повернулся вспять.

Да, «Монреаль» вылетел, но Александр Радулов набрал 7 (2+5) очков в шести матчах. Вот и теперь он в падении сделал передачу на Алексея Емелина, и тот открыл счет. Но хвалить Радулова в такой ситуации не будем. Все-таки он вылетел.

«Рейнджерс» во втором раунде сыграют с победителем пары «Оттава» — «Бостон».

Рейнджерс — Монреаль — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Цуккарелло (2), Степан — ЕМЕЛИН (РАДУЛОВ).

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 13.06).

М: Радулов (0+1; 0, 0, 0, 21.11).

Емелин (1+0; +1, 0, 1, 16.11).

Марков (0+0; -1, 0, 1, 21.54).

Счет в серии: 4−2 (2:0, 3:4 ОТ, 1:3, 2:1, 3:2 ОТ, 3:1).

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Третий россиянин, которого мы отметим — Антон Слепышев. Он иногда в этом сезоне оказывался в запасе, не считался твердым игроком основы. Но в самом важном матча года Слепышев умудрился забить победный гол во всей серии с «Сан-Хосе»! Подловил соперника на ошибке, убежал в атаку «один в ноль» и переиграл вратаря.

Слепышев долго терпел и ждал своего шанса. Будем верить, что теперь ему в клубе будут больше доверять. Во втором раунде «Эдмонтон» сыграет с «Анахаймом».

Сан-Хосе — Эдмонтон — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Марло — Драйзайтль, СЛЕПЫШЕВ, Макдэвид.

Э: Слепышев (1+0; +1, 0, 1, 8.22).

Счет в серии: 2−4 (3:2 ОТ, 0:2, 0:1, 7:0, 3:4 ОТ, 1:3).

И обратите внимание, кто из россиян прошел во второй раунд Кубка Стэнли.

«Анахайм» — «Эдмонтон» — только Антон Слепышев.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — Владимир Тарасенко, Иван Барбашев, Наиль Якупов.

«Рейнджерс» — «Оттава» или «Бостон» — только Павел Бучневич.

«Вашингтон» или «Торонто» — «Питтсбург» — вот здесь может быть много россиян, и под них стоит держать места три после второго раунда, чтобы дозаявить на чемпионат мира.

Остальные все наши звезды вылетели. То есть сборная России может быть в Кельне как никогда сильной.