Овечкин сыграет с «Торонто» в шестом матче серии плей-офф
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не получил серьезного повреждения в пятом матче серии плей-офф НХЛ с «Торонто» после атаки со стороны форварда Назема Кадри и примет участие в шестой встрече, сообщил главный тренер столичной команды Барри Тротц.
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Пятый матч серии прошел в пятницу в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в овертайме — 2:1. В конце первого периода Кадри подсел под Овечкина и корпусом врезался ему в опорную ногу в районе колена. Россиянин сначала не смог продолжить игру, но вернулся на лед во втором периоде. Шестой матч пройдет 23 апреля в Торонто.
«С ним (с Овечкиным) все в порядке, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Он будет готов (к шестому матчу)».
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