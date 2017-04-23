Овечкин сыграет с «Торонто» в шестом матче серии плей-офф

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Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 24.04.2017, 2:00 -:- Торонто Мэйпл Ливз Вашингтон Кэпиталз

Пятый матч серии прошел в пятницу в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в овертайме — 2:1. В конце первого периода Кадри подсел под Овечкина и корпусом врезался ему в опорную ногу в районе колена. Россиянин сначала не смог продолжить игру, но вернулся на лед во втором периоде. Шестой матч пройдет 23 апреля в Торонто.

«С ним (с Овечкиным) все в порядке, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Он будет готов (к шестому матчу)».