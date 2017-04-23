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23 апреля 2017, 10:08 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин сыграет с «Торонто» в шестом матче серии плей-офф

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не получил серьезного повреждения в пятом матче серии плей-офф НХЛ с «Торонто» после атаки со стороны форварда Назема Кадри и примет участие в шестой встрече, сообщил главный тренер столичной команды Барри Тротц.

Нападающий Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> не получил серьезного повреждения в пятом матче серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span> с Торонто после атаки со стороны форварда Назема <span class=error>Кадри</span> и примет участие в шестой встрече сообщил главный тренер столичной команды <span class=error>Барри</span> <span class=error>Тротц</span>. Увеличить
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Пятый матч серии прошел в пятницу в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в овертайме — 2:1. В конце первого периода Кадри подсел под Овечкина и корпусом врезался ему в опорную ногу в районе колена. Россиянин сначала не смог продолжить игру, но вернулся на лед во втором периоде. Шестой матч пройдет 23 апреля в Торонто.

«С ним (с Овечкиным) все в порядке, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Он будет готов (к шестому матчу)».

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