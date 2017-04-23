Слепышев вывел «Эдмонтон» в четвертьфинал Кубка Стэнли
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Российский хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев забросил победную шайбу в шестом матче серии Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс», которая вывела «нефтяников» в ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая на льду «Сан-Хосе» в субботу, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. Слепышев забросил вторую шайбу своей команды на 22-й минуте, до него отличился Леон Драйзайтль (21), а в концовке уже пустые ворота хозяев поразил Коннор Макдэвид (60). У «акул» отличился Патрик Марло (53).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Эдмонтона», который вышел в ¼ финала Кубка Стэнли, выбив из розыгрыша финалиста прошлого сезона.
За выход в финал
|23.04.2017 05:30
|Плей-офф: 1/8 финала
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|1:3
|Эдмонтон Ойлерз
|(0:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Мартин Джонс 58:17 (М. Джонс 59:59)
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|14:19
|Джоэл Уорд
|2-й период
|Леон Драйзайтль (А. Ларссон, О. Клефбом)
|20:54
|Антон Слепышев
|21:50
|Дрейк Каджула
|36:47
|3-й период
|Мэттью Беннинг
|48:51
|52:12
|Патрик Марло (Л. Кутюр, Й. Донской)
|55:03
|Коннор Макдэвид (А. Секера)
|п.в.
|59:59
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), П. Марло (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter