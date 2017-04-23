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23 апреля 2017, 10:24 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Слепышев вывел «Эдмонтон» в четвертьфинал Кубка Стэнли

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Российский хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев забросил победную шайбу в шестом матче серии Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс», которая вывела «нефтяников» в ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист Эдмонтон Ойлерз Антон Слепышев забросил победную шайбу в шестом матче серии Кубка Стэнли с Сан-Хосе Шаркс которая вывела нефтяников в ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Увеличить
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Встреча, прошедшая на льду «Сан-Хосе» в субботу, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. Слепышев забросил вторую шайбу своей команды на 22-й минуте, до него отличился Леон Драйзайтль (21), а в концовке уже пустые ворота хозяев поразил Коннор Макдэвид (60). У «акул» отличился Патрик Марло (53).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Эдмонтона», который вышел в ¼ финала Кубка Стэнли, выбив из розыгрыша финалиста прошлого сезона.

За выход в финал плей-офф Западной конференции НХЛ «Эдмонтон» поспорит с «Анахайм Дакс».

23.04.2017 05:30 Плей-офф: 1/8 финала SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 1:3 Эдмонтон Ойлерз
(0:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Питер Дебур Тодд Маклеллан
Вратари
Мартин Джонс 58:17 (М. Джонс 59:59) Кэм Тэлбот
1-й период
14:19 Джоэл Уорд
2-й период
Леон Драйзайтль (А. Ларссон, О. Клефбом) 20:54
Антон Слепышев 21:50
Дрейк Каджула 36:47
3-й период
Мэттью Беннинг 48:51
52:12 Патрик Марло (Л. Кутюр, Й. Донской)
55:03
Коннор Макдэвид (А. Секера) п.в. 59:59
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), П. Марло (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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Карлссон, Хедман и Бёрнс стали финалистами «Норрис Трофи»

Защитники Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс») стали финалистами, претендующими на «Норрис Трофи» — награду НХЛ, которая ежегодно вручается лучшему игроку обороны. Об этом сообщает TSN. Победитель будет назван 21 июня на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.
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