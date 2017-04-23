Слепышев вывел «Эдмонтон» в четвертьфинал Кубка Стэнли

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Встреча, прошедшая на льду «Сан-Хосе» в субботу, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. Слепышев забросил вторую шайбу своей команды на 22-й минуте, до него отличился Леон Драйзайтль (21), а в концовке уже пустые ворота хозяев поразил Коннор Макдэвид (60). У «акул» отличился Патрик Марло (53).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI, Slepy put us up by two. <a href="https://twitter.com/hashtag/LetsGoOilers?src=hash">#LetsGoOilers</a> <a href="https://t.co/nSWrV0P9XY">pic.twitter.com/nSWrV0P9XY</a></p>— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) <a href="https://twitter.com/EdmontonOilers/status/856000185142435845">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Эдмонтона», который вышел в ¼ финала Кубка Стэнли, выбив из розыгрыша финалиста прошлого сезона.