К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года и двукратный чемпион мира Ковальчук в апреле вместе со СКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург». 34-летний форвард выступал в НХЛ с 2005 по 2013 год за «Атланту» и «Нью-Джерси».

НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт. Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в апреле заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы Ковальчук, (Вадим) Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде».

«Идут разговоры о том, что Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Сейчас они стали еще громче. Права на него в НХЛ принадлежат “Нью-Джерси”. Он может подписать с ними контракт и выступать за эту команду, никаких проблем. Но если есть желание играть за какую-то другую команду, технически это возможно», — заявил Фридман.

«Допустим, Ковальчук не хочет играть в “Нью-Джерси”, “Нью-Джерси” не хочет видеть в команде Ковалчьука и появляется третья сторона в переговорах. Что делать? Вариантов несколько: “Нью-Джерси” переподписывает Ковальчука и совершает обмен, или меняет права на него. Развитие событий пока неизвестно. Известно лишь, что Ковальчук хочет вернуться, и это было бы многообещающе и интересно», — подчеркнул журналист.

Контракт Ковальчука с «Нью-Джерси» был рассчитан до 2025 года, однако в июле 2013 года форвард заявил, что хочет закончить выступление в НХЛ и вернуться в Россию. Действующее соглашение нападающего со СКА истекает 30 апреля.