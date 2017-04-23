Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, заявил в эфире Sportsnet журналист Эллиотт Фридман.
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года и двукратный чемпион мира Ковальчук в апреле вместе со СКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале
НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт. Президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в апреле заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы Ковальчук, (Вадим) Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде».
«Идут разговоры о том, что Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Сейчас они стали еще громче. Права на него в НХЛ принадлежат “Нью-Джерси”. Он может подписать с ними контракт и выступать за эту команду, никаких проблем. Но если есть желание играть за
«Допустим, Ковальчук не хочет играть в “Нью-Джерси”, “Нью-Джерси” не хочет видеть в команде Ковалчьука и появляется третья сторона в переговорах. Что делать? Вариантов несколько: “Нью-Джерси” переподписывает Ковальчука и совершает обмен, или меняет права на него. Развитие событий пока неизвестно. Известно лишь, что Ковальчук хочет вернуться, и это было бы многообещающе и интересно», — подчеркнул журналист.
Контракт Ковальчука с «Нью-Джерси» был рассчитан до 2025 года, однако в июле 2013 года форвард заявил, что хочет закончить выступление в НХЛ и вернуться в Россию. Действующее соглашение нападающего со СКА истекает 30 апреля.
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