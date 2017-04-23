«Монреаль» с Радуловым, Марковым и Емелиным вылетел из Кубка Стэнли

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Шестая встреча, прошедшая в субботу в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Счет в матче открыл Емелин с передачи Радулова на 7-й минуте, но во втором периоде форвард «Рейнджерс» Матс Цуккарелло оформил дубль (23-я и 34-я минуты), а в концовке Дерек Степан (60) поразил уже пустые ворота канадской команды.

Хоккеисты «Рейнджерс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4−2 и пробились во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где сыграют либо с «Оттавой», либо с «Бостоном» (в этой серии канадский клуб пока ведет 3−2).

Таким образом, Радулов, Емелин и Марков стали доступны для вызова в сборную России по хоккею, которая выступит на чемпионате мира — турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.