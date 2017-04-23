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23 апреля 2017, 10:38 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Монреаль» с Радуловым, Марковым и Емелиным вылетел из Кубка Стэнли

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. «Монреаль Канадиенс», за который выступают российские хоккеисты Александр Радулов, Алексей Емелин и Андрей Марков, проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» серию первого раунда Кубка Стэнли.

Монреаль Канадиенс за который выступают российские хоккеисты Александр Радулов Алексей Емелин и Андрей Марков проиграл Нью-Йорк Рейнджерс серию первого раунда Кубка Стэнли. Увеличить
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Шестая встреча, прошедшая в субботу в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Счет в матче открыл Емелин с передачи Радулова на 7-й минуте, но во втором периоде форвард «Рейнджерс» Матс Цуккарелло оформил дубль (23-я и 34-я минуты), а в концовке Дерек Степан (60) поразил уже пустые ворота канадской команды.

Хоккеисты «Рейнджерс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4−2 и пробились во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где сыграют либо с «Оттавой», либо с «Бостоном» (в этой серии канадский клуб пока ведет 3−2).

Таким образом, Радулов, Емелин и Марков стали доступны для вызова в сборную России по хоккею, которая выступит на чемпионате мира — турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

23.04.2017 03:00 Плей-офф: 1/8 финала Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Монреаль Канадиенс
(0:1, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Ален Виньо Клод Жюльен
Вратари
Хенрик Лундквист Кэри Прайс 58:23 (К. Прайс 59:42)
1-й период
04:51 Джимми Веси
04:51 Джимми Веси
Макс Пачоретти 04:51
Макс Пачоретти 04:51
Алексей Емелин (А. Радулов, А. Лехконен) 06:19
08:46 Дерек Степан
2-й период
Джорди Бенн 21:30
22:26 Матс Цуккарелло-Осен (М. Зибанежад, Р. Макдона)
33:31 Матс Цуккарелло-Осен (К. Хэйс, Дж. Миллер)
36:23 Джей.Ти. Миллер
3-й период
49:07 Крис Крайдер
59:42 п.в. Дерек Степан (Д. Джирарди)
Статистика
13 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), А. Радулов (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
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