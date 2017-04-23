Бобровский вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

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Помимо российского вратаря на награду претендуют Брэйден Холтби из «Вашингтона» и Кэри Прайс из «Монреаля». Обладатель «Везина Трофи» будет назван 21 июня во время специальной церемонии в Лас-Вегасе.

В нынешнем сезоне Бобровский провел 63 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, 41 из которых завершилась в пользу «Коламбуса». Он отыграл семь матчей «на ноль», отражая в среднем 93,1% бросков по воротам.

Бобровский уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году.

«Коламбус» в текущем сезоне завершил борьбу за Кубок Стэнли по итогам первого раунда, проиграв в пяти матчах «Питтсбургу».