Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти во 2-й раунд плей-офф
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в овертайме нанесли поражение «Миннесоте Уайлд» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующий раунд.
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Встреча, прошедшая в субботу в
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Сент-Луиса». Во втором раунде «Сент-Луис» встретится с «Нэшвиллом».
|22.04.2017 22:00
|Зрители 19228
|Плей-офф: 1/8 финала
|Xcel Energy Center
|Миннесота Уайлд
|3:4 ОТ
|Сент-Луис Блюз
|(1:2, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
|Брюс Будро
|Майк Йео
Вратари
|Деван Дубник
|Джейк Аллен
|1-й период
|Владимир Тарасенко (Дж. Шворц)
|07:16
|Александр Стин (К. Парэйко)
|10:31
|14:24
|Микаэль Гранлунд
|Скотти Апшолл
|17:11
|18:31
|Райан Сутер (Дж. Сперджен)
|2-й период
|25:36
|Марко Сканделла
|25:36
|Нейт Проссер
|Йори Лехтеря
|25:36
|Карл Гуннарссон
|28:22
|Джоэль Эдмундсон
|33:05
|33:18
|Зак Паризе
|3-й период
|Йори Лехтеря
|45:10
|45:23
|Мэтью Дамба
|Пол Штястны (Дж. Шворц, Й. Лехтеря)
|47:23
|Джей Боумистер
|49:01
|50:38
|Микко Койву (Н. Нидеррайтер, Мик. Гранлунд)
|Джей Боумистер
|52:36
|54:59
|Джейсон Зукер (Э. Хаула, Ю. Бродин)
|Овертайм
|Магнус Пяйярви-Свенссон (В. Соботка, Й. Лехтеря)
|69:42
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М. Пяйярви-Свенссон (Сент-Луис Блюз), Д. Зукер (Миннесота Уайлд), М. Койву (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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