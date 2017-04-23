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23 апреля 2017, 10:47 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти во 2-й раунд плей-офф

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в овертайме нанесли поражение «Миннесоте Уайлд» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующий раунд.

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Встреча, прошедшая в субботу в Сент-Поле (штат Миннесота), завершилась победой «Блюз» со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0). В основное время в составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Владимир Тарасенко (8-я минута), Александр Стин (11) и Пол Штястны (48). У «Миннесоты» отличились Райан Сутер (19), Микко Койву (51) и Джейсон Цукер (55). Победу «Блюз» принес Магнус Пяярви, поразивший ворота соперника на 70-й минуте игры.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Сент-Луиса». Во втором раунде «Сент-Луис» встретится с «Нэшвиллом».

22.04.2017 22:00 Зрители 19228 Плей-офф: 1/8 финала Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 3:4 ОТ Сент-Луис Блюз
(1:2, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Брюс Будро Майк Йео
Вратари
Деван Дубник Джейк Аллен
1-й период
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц) 07:16
Александр Стин (К. Парэйко) 10:31
14:24 Микаэль Гранлунд
Скотти Апшолл 17:11
18:31 Райан Сутер (Дж. Сперджен)
2-й период
25:36 Марко Сканделла
25:36 Нейт Проссер
Йори Лехтеря 25:36
Карл Гуннарссон 28:22
Джоэль Эдмундсон 33:05
33:18 Зак Паризе
3-й период
Йори Лехтеря 45:10
45:23 Мэтью Дамба
Пол Штястны (Дж. Шворц, Й. Лехтеря) 47:23
Джей Боумистер 49:01
50:38 Микко Койву (Н. Нидеррайтер, Мик. Гранлунд)
Джей Боумистер 52:36
54:59 Джейсон Зукер (Э. Хаула, Ю. Бродин)
Овертайм
Магнус Пяйярви-Свенссон (В. Соботка, Й. Лехтеря) 69:42
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Пяйярви-Свенссон (Сент-Луис Блюз), Д. Зукер (Миннесота Уайлд), М. Койву (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в ¼ финала плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в ¼ финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в ¼ финала Кубка Стэнли. «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4−1.
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