Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти во 2-й раунд плей-офф

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Встреча, прошедшая в субботу в Сент-Поле (штат Миннесота), завершилась победой «Блюз» со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0). В основное время в составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Владимир Тарасенко (8-я минута), Александр Стин (11) и Пол Штястны (48). У «Миннесоты» отличились Райан Сутер (19), Микко Койву (51) и Джейсон Цукер (55). Победу «Блюз» принес Магнус Пяярви, поразивший ворота соперника на 70-й минуте игры.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Сент-Луиса». Во втором раунде «Сент-Луис» встретится с «Нэшвиллом».