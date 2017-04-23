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23 апреля 2017, 1:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в ¼ финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в ¼ финала Кубка Стэнли. «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4−1.

Первую шайбу в <nobr>плей-офф</nobr> забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (8-я минута), Александер Стин (11), Пол Штясны (48) и Магнус Пяяйарви (70). У «Миннесоты» отличились Райан Сутер (19), Микко Койву (51) и Джейсон Закер (55).

Российский нападающий Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф, он провел на площадке 21 минуту 36 секунд, нанеся пять бросков.

По ходу второго периода форвард «Миннесоты» Эрик Стаал в результате столкновения с бортом получил травму головы, он не смог продолжить встречу и был доставлен в больницу.

По итогам регулярного чемпионата «Сент-Луис» занял пятое место в таблице Западной конференции, «Миннесота» — второе. «Сент-Луис» стал четвертым клубом после «Анахайма», «Нэшвилла» и «Питтсбурга», пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли. В полуфинале конференции команда встретится с «Нэшвиллом».

22.04.2017 22:00 Плей-офф: 1/8 финала Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 3:4 ОТ Сент-Луис Блюз
(1:2, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Брюс Будро Майк Йео
Вратари
Деван Дубник Джейк Аллен
1-й период
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц) 07:16
Александр Стин (К. Парэйко) 10:31
14:24 Микаэль Гранлунд
Скотти Апшолл 17:11
18:31 Райан Сутер (Дж. Сперджен)
2-й период
25:36 Марко Сканделла
25:36 Нейт Проссер
Йори Лехтеря 25:36
Карл Гуннарссон 28:22
Джоэль Эдмундсон 33:05
33:18 Зак Паризе
3-й период
Йори Лехтеря 45:10
45:23 Мэтью Дамба
Пол Штястны (Дж. Шворц, Й. Лехтеря) 47:23
Джей Боумистер 49:01
50:38 Микко Койву (Н. Нидеррайтер, Мик. Гранлунд)
Джей Боумистер 52:36
54:59 Джейсон Зукер (Э. Хаула, Ю. Бродин)
Овертайм
Магнус Пяйярви-Свенссон (В. Соботка, Й. Лехтеря) 69:42
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Пяйярви-Свенссон (Сент-Луис Блюз), Д. Зукер (Миннесота Уайлд), М. Койву (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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