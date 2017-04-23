«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в ¼ финала плей-офф НХЛ
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в ¼ финала Кубка Стэнли. «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4−1.
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В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (8-я минута), Александер Стин (11), Пол Штясны (48) и Магнус Пяяйарви (70). У «Миннесоты» отличились Райан Сутер (19), Микко Койву (51) и Джейсон Закер (55).
Российский нападающий Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф, он провел на площадке 21 минуту 36 секунд, нанеся пять бросков.
По ходу второго периода форвард «Миннесоты» Эрик Стаал в результате столкновения с бортом получил травму головы, он не смог продолжить встречу и был доставлен в больницу.
По итогам регулярного чемпионата «Сент-Луис» занял пятое место в таблице Западной конференции, «Миннесота» — второе. «Сент-Луис» стал четвертым клубом после «Анахайма», «Нэшвилла» и «Питтсбурга», пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли. В полуфинале конференции команда встретится с «Нэшвиллом».