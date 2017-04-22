Овечкин прошёл медобследование и сыграет с шестом матче серии с «Торонто»

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Об этом сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти со ссылкой на главного тренера команды Барри Тротца.

На 18-й минуте пятого матча серии Овечкин повредил левое колено в результате столкновения с нападающим «Торонто» Наземом Кадри. После контакта россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а вскоре с помощью партнёров ушёл в раздевалку. После перерыва россиянин смог продолжить игру, которая завершилась со счётом 2:1 ОТ. «Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3−2.