Овечкин прошёл медобследование и сыграет с шестом матче серии с «Торонто»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прошёл медицинское обследование и сможет принять участие в шестом матче первого раунда
плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс».
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Об этом сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти со ссылкой на главного тренера команды Барри Тротца.
На 18-й минуте пятого матча серии Овечкин повредил левое колено в результате столкновения с нападающим «Торонто» Наземом Кадри. После контакта россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а вскоре с помощью партнёров ушёл в раздевалку. После перерыва россиянин смог продолжить игру, которая завершилась со счётом 2:1 ОТ. «Вашингтон» ведёт в серии со счётом 3−2.
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