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22 апреля 2017, 21:44 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: Кадри не будет дисквалифицирован за атаку Овечкина

Форвард «Торонто» Назем Кадри не будет дисквалифицирован за атаку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли, утверждает ESPN.

Форвард Торонто Назем <span class=error>Кадри</span> не будет дисквалифицирован за атаку капитана Вашингтона Александра <span class=error>Овечкина</span> в пятом матче 1/8 финала Кубка <span class=error>Стэнли</span> Увеличить
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Российский форвард прокинул шайбу по борту мимо соперника и попытался объехать его с другой стороны, но получил удар в область левого колена, совершил пируэт в воздухе и рухнул на лед. Лидер «Столичных» пролежал на льду больше минуты, в раздевалку Овечкин доковылял на одной ноге с помощью физиотерапевта.

После пяти игр «Вашингтон» ведет в серии 3−2, шестая встреча пройдет в Торонто в воскресенье.

22.04.2017 02:00 Зрители 18506 Плей-офф: 1/8 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:1 ОТ Торонто Мэйпл Ливз
(1:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Бэбкок
Вратари
Брэден Холтби Фредерик Андерсен
1-й период
Брайан Бойл 14:18
Назем Кадри 17:32
18:15 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, К. Шаттенкирк)
2-й период
22:01 Том Уилсон
Коннор Кэррик 22:01
Остон Мэттьюс (В. Нюландер, З. Хаймэн) 26:00
29:13 Том Уилсон
33:48 Джей Бигл
39:34 Мэтт Нисканен
39:34 Том Уилсон
Назем Кадри 39:34
3-й период
Джейк Гардинер 42:25
47:36 Том Уилсон
Овертайм
61:04 Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон)
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Овечкин стремится к свиданию с Малкиным

Овечкин стремится к свиданию с Малкиным

«Вашингтон» Александра Овечкина одержал победу над «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и вышел в лидеры серии. «Бостон Брюинз» избежали досрочного вылета, победив в пятом матче «Оттаву» в гостях, и сократили отставание в серии до минимума.
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