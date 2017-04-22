СМИ: Кадри не будет дисквалифицирован за атаку Овечкина
Форвард «Торонто» Назем Кадри не будет дисквалифицирован за атаку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли, утверждает ESPN.
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Российский форвард прокинул шайбу по борту мимо соперника и попытался объехать его с другой стороны, но получил удар в область левого колена, совершил пируэт в воздухе и рухнул на лед. Лидер «Столичных» пролежал на льду больше минуты, в раздевалку Овечкин доковылял на одной ноге с помощью физиотерапевта.
После пяти игр «Вашингтон» ведет в серии 3−2, шестая встреча пройдет в Торонто в воскресенье.
|22.04.2017 02:00
|Зрители 18506
|Плей-офф: 1/8 финала
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|2:1 ОТ
|Торонто Мэйпл Ливз
|(1:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Бэбкок
Вратари
|Брэден Холтби
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Брайан Бойл
|14:18
|Назем Кадри
|17:32
|18:15
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, К. Шаттенкирк)
|2-й период
|22:01
|Том Уилсон
|Коннор Кэррик
|22:01
|Остон Мэттьюс (В. Нюландер, З. Хаймэн)
|26:00
|29:13
|Том Уилсон
|33:48
|Джей Бигл
|39:34
|Мэтт Нисканен
|39:34
|Том Уилсон
|Назем Кадри
|39:34
|3-й период
|Джейк Гардинер
|42:25
|47:36
|Том Уилсон
|Овертайм
|61:04
|Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон)
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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