СМИ: Кадри не будет дисквалифицирован за атаку Овечкина

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Российский форвард прокинул шайбу по борту мимо соперника и попытался объехать его с другой стороны, но получил удар в область левого колена, совершил пируэт в воздухе и рухнул на лед. Лидер «Столичных» пролежал на льду больше минуты, в раздевалку Овечкин доковылял на одной ноге с помощью физиотерапевта.

После пяти игр «Вашингтон» ведет в серии 3−2, шестая встреча пройдет в Торонто в воскресенье.