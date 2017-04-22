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22 апреля 2017, 12:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Беттмэн: НХЛ не едет на Олимпиаду в Пхёнчхане. Это решение окончательное

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отверг возможность изменения решения лиги об отказе от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане — об этом чиновник заявил в пятницу на ежегодной встрече со спортивными журналистами в штаб-квартире НХЛ.

Комиссар Национальной хоккейной лиги <span class=error>Гэри</span> Беттмэн отверг возможность изменения решения лиги об отказе от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане — об этом чиновник заявил в пятницу на ежегодной встрече со спортивными журналистами в <nobr>штаб-квартире</nobr> <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«Мы не собираемся участвовать в Олимпиаде. Именно такое решение было принято.

Даже если МОК улучшит своё прелложение, наша позиция не изменится. Мы не против Олимпиады, но против разрушения собственного сезона. Прервать регулярный чемпионат на две недели — это слишком большая жертва, которая не окупается никаким финансовым вознаграждением. Да, идея о переносе хоккейного турнира в рамках летних Игр витала в воздухе, но олимпийская хартия указывает, что спортивные игры, для которых нужен лёд и снег, должны быть на зимней Олимпиаде. При этом, хоккей был представлен на летних Олимпийских Играх в Антверпене в 1920-м году, поэтому, возможно, устав может быть изменён", — приводит слова Беттмэна Chicago Tribune.
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