Беттмэн: НХЛ не едет на Олимпиаду в Пхёнчхане. Это решение окончательное
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отверг возможность изменения решения лиги об отказе от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане — об этом чиновник заявил в пятницу на ежегодной встрече со спортивными журналистами в
штаб-квартире НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы не собираемся участвовать в Олимпиаде. Именно такое решение было принято.
Даже если МОК улучшит своё прелложение, наша позиция не изменится. Мы не против Олимпиады, но против разрушения собственного сезона. Прервать регулярный чемпионат на две недели — это слишком большая жертва, которая не окупается никаким финансовым вознаграждением. Да, идея о переносе хоккейного турнира в рамках летних Игр витала в воздухе, но олимпийская хартия указывает, что спортивные игры, для которых нужен лёд и снег, должны быть на зимней Олимпиаде. При этом, хоккей был представлен на летних Олимпийских Играх в Антверпене в 1920-м году, поэтому, возможно, устав может быть изменён", — приводит слова Беттмэна Chicago Tribune.
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