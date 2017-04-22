Береглазов: Подкупил интерес «Рейнджерс», они видят меня в составе

В пятницу, 21 апреля, «Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявил о подписании контракта с 23-летним российским защитником Алексеем Береглазовым, который ранее выступал в составе магнитогорского «Металлурга». Его контракт с «Магниткой» заканчивается 30 апреля. Воспитанник магнитогорского хоккея в 2016 году в составе родной команды стал обладателем Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне Береглазов в регулярном чемпионате сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности «+9». В плей-офф Кубка Гагарина — 2017 Алексей провёл 13 игр, отметившись шестью результативными передачами.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин пожелал удачи Береглазову.

«Мы желаем Алексею удачи. Да, он подписал контракт с “Рейнджерс”. Мы знали это и спокойно реагировали. Мы воспитываем ему замену. У нас хорошая школа, много хороших защитников. Если у него получится в “Нью-Йорк Рейнджерс”, мы будем только рады, а если нет, всегда ждём Лёху домой», — сказал Величкин.

Мы связались с самим хоккеистом и расспросили о решении уехать в НХЛ, желании выступить на Олимпийских играх и причинах поражения «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

«Над предложением “Рейнджерс” раздумывал полгода»

— Долго думали над предложением «Рейнджерс»?

— В течение полугода обдумывал конкретно это предложение.

— Были ли предложения из других клубов КХЛ?

— Нет. По крайне мере, до меня ничего подобного не доходило.

— Почему в итоге приняли предложение «Рейнджерс», а не остались в родном Магнитогорске, где вам бы точно предложили новый контракт?

— Потому что клуб из НХЛ был заинтересован во мне, они конкретно меня видели в составе. Это подкупило. Всё-таки это шанс попробовать свои силы в НХЛ. Мечта любого хоккеиста.

— Когда планируете переезжать? Будете ли перевозить семью?

— Летом поедем, по датам точно не знаю ещё. С женой поедем вместе.

— Следили всё это время за выступлением «Нью-Йорк Рейнджерс»?

— По возможности, слежу. Вживую игры не удаётся посмотреть, всё-таки ночью идут, а с результатами знакомлюсь всегда.

«В финале “Магнитка” не воспользовалась своими шансами»

— Игроки НХЛ, вероятно, не поедут на Олимпийские игры в Южную Корею. Ради игр не было желания отказаться от Америки?

— Конечно, Олимпиада — очень важное событие для меня. Не знаю, как всё сложится. Посмотрим, какое окончательное решение примут. Надежду всё-таки сохраняю на то, что смогу поехать на Олимпиаду.

— Если всё-таки запрет останется в силе, будет ли это ударом для вас?

— Конечно, будет очень обидно. Я люблю свою страну, я патриот. Мне бы очень хотелось выступать за национальную команду на Олимпийских играх. Просто я склонялся к выбору, чтобы ехать в Америку, ещё до того, как НХЛ объявила о своём решении.

— Как оценили бы нынешний сезон для себя?

— Средне. Есть к чему стремиться и мне, и команде в целом.

— Чего «Металлургу» не хватило в финале со СКА?

— В первую очередь, сил. Плюс не хватило удачи. Не знаю, чего нам не хватило. Со стороны, наверное, виднее. Видимо, на тот момент мы были слабее и не воспользовались своими шансами. В финале подустали.

— По ходу финальной серии много обсуждалась работа судей. На вас разговоры о судейских ошибках влияли?

— Конечно, эти новости доходили до меня. До всех эта информация доходила, читаем же новости. Но это никак не влияло на игроков «Магнитки». До последнего мы старались, верили и бились.

— Как считаете, было к чему придраться в работе арбитров?

— Не знаю, лучше журналистов об этом спросить.

— Геннадий Величкин объявил, что вы приглашены в сборную. Остались силы на чемпионат мира?

— К национальной команде присоединюсь буквально через два дня. Силы, конечно, найдутся. Постараюсь попасть в состав.

— Успели отойти от поражения в серии со СКА?

— Восстановился уже. А куда деваться? Это спорт, соревнования. Ночь поспал, и уже стало получше.