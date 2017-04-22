Овечкин стремится к свиданию с Малкиным
«Вашингтон» Александра Овечкина одержал победу над «Торонто» в пятом матче первого раунда
плей-офф Кубка Стэнли и вышел в лидеры серии. «Бостон Брюинз» избежали досрочного вылета, победив в пятом матче «Оттаву» в гостях, и сократили отставание в серии до минимума.
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«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1 (ОТ) (счет в серии — 3−2).
Столичный клуб Александра Овечкина продолжает увлекательную и упорную борьбу в первом раунде
Пятый матч противостояния состоялся в Вашингтоне при равном счете в серии 2−2.
Несмотря на уверенную победу в регулярном чемпионате НХЛ и статус фаворита, «Вашингтон» столкнулся с серьезным сопротивлением канадского клуба и даже уступал со счетом 1−2, однако смог в гостях восстановить равновесие.
Пятый домашний матч выдался таким же упорным как все предыдущие.
Первым удалось вскрыть оборону соперника хозяевам в большинстве на 19-й минуте встречи.
Никлас Бекстрем бросил со средней дистанции и попал в перекладину, шайба отскочила на пятачок, и на подборе проворнее всех оказался Ти Джей Оши, который легко переправил диск в ворота.
Гостям удалось отыграться в начале седьмой минуты второго периода усилиями Мэттьюза. После броска Вильяма Нюландера с острого угла шайба затерялась на пятачке. Быстрее всех ее подобрал американский вундеркинд и поразил полупустые ворота Брэйдена Холтби.
Борьба накалилась до предела в третьем отрезке матча, но команды больше внимания уделяли обороне, нежели атаке, и поэтому заброшенных шайб зрители не увидели.
Судьба поединка решилась в овертайме, причем достаточно быстро — уже на второй минуте дополнительного периода.
Маркус Юханссон
Встреча также запомнилась большим количеством удалений. Хозяева получили в общей сложности 12 штрафных минута, а гости — 10. Чемпионом по удалениям стал нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон, который четырежды побывал на скамейке штрафников. В первом периоде Овечкин едва не довел до инфаркта болельщиков «Кэпиталз», когда покинул арену
Однако уже после перерыва капитан вернулся в игру, и фанаты отделались лишь легким испугом.
Примечательно, что из пяти сыгранных матчей четыре завершились в овертайме, а единственная встреча, исход которой решился в основное время, закончилась с разницей в одну шайбу. Серия переезжает в Торонто, где в ночь с 23 на 24 апреля состоится шестой раунд противостояния.
«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 2:3 (2ОТ) (счет в серии 3−2).
Обладатели Кубка Стэнли 2011 года «Бостон Брюинз» оказались на грани вылета после поражения в четвертом матче. «Оттава» получила комфортное преимущество в серии — 3−1, и теперь им осталось сделать лишь один шаг для выхода в четвертьфинал. Ситуация для «Брюинз» осложнилась еще и потому, что играть пришлось в гостях. Однако парни из Массачусетса, несмотря на проблемы с составом
Матч, в котором нельзя было проигрывать, начался для «Бостона» как нельзя хуже.
На 12-й минуте Майк Хоффман точным пасом к синей линии отрезал всех защитников гостей и вывел Марка Стоуна один на один с Тууккой Раском. Канадец воспользовался предоставленным шансом и забросил свою первую шайбу в
На этом беды «Брюинз» не закончились, и на 30-й секунде второго периода защита гостей вновь провалилась. На этот раз выход один на один реализовал
На девятой минуте второго периода Давид Пастрняк сократил отставание до минимума, замкнув передачу Брэда Маршана на дальнюю штангу.
А за три минуты до конца второй двадцатиминутки Шон Курали выкатил
Исход поединка решился в дополнительное время, причем одной двадцатиминутки командам не хватило.
На 11-й минуте второго дополнительного периода Курали стал героем всей Новой Англии, забросив победную шайбу в ворота Крэйга Андерсона.
После броска Чарли Макэвоя от синей линии шайба затерялась между коньками и клюшками хоккеистов, Курали нашел ее первым и спокойно отправил в ворота.
После победы в пятом матче положение «Бостона» улучшилось, но не намного, — они продолжают отставать в счете 2−3, но следующая встреча пройдет уже у них дома, что может помочь команде перевести серию в седьмой решающий матч.
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