Овечкин стремится к свиданию с Малкиным

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«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1 (ОТ) (счет в серии — 3−2).

Столичный клуб Александра Овечкина продолжает увлекательную и упорную борьбу в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли с «Торонто», ведомым первым номером драфта Остоном Мэттьюзом.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 22.04.2017, 2:00 2:1 ОТ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Ливз

Пятый матч противостояния состоялся в Вашингтоне при равном счете в серии 2−2.

Несмотря на уверенную победу в регулярном чемпионате НХЛ и статус фаворита, «Вашингтон» столкнулся с серьезным сопротивлением канадского клуба и даже уступал со счетом 1−2, однако смог в гостях восстановить равновесие.

Пятый домашний матч выдался таким же упорным как все предыдущие.

Первым удалось вскрыть оборону соперника хозяевам в большинстве на 19-й минуте встречи.

Никлас Бекстрем бросил со средней дистанции и попал в перекладину, шайба отскочила на пятачок, и на подборе проворнее всех оказался Ти Джей Оши, который легко переправил диск в ворота.

Гостям удалось отыграться в начале седьмой минуты второго периода усилиями Мэттьюза. После броска Вильяма Нюландера с острого угла шайба затерялась на пятачке. Быстрее всех ее подобрал американский вундеркинд и поразил полупустые ворота Брэйдена Холтби.

Борьба накалилась до предела в третьем отрезке матча, но команды больше внимания уделяли обороне, нежели атаке, и поэтому заброшенных шайб зрители не увидели.

Судьба поединка решилась в овертайме, причем достаточно быстро — уже на второй минуте дополнительного периода.

Маркус Юханссон из-за ворот сделал передачу Евгению Кузнецову, находившемуся в круге вбрасывания, но российский нападающий не стал бросать из удобной позиции, а увидел накатывавшего по центру Джастина Уильямса, которому он и выложил шайбу под бросок. Уильямс не промахнулся и оформил победу «Вашингтона» в пятом матче.

Встреча также запомнилась большим количеством удалений. Хозяева получили в общей сложности 12 штрафных минута, а гости — 10. Чемпионом по удалениям стал нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон, который четырежды побывал на скамейке штрафников. В первом периоде Овечкин едва не довел до инфаркта болельщиков «Кэпиталз», когда покинул арену из-за травмы колена.

Однако уже после перерыва капитан вернулся в игру, и фанаты отделались лишь легким испугом.

Примечательно, что из пяти сыгранных матчей четыре завершились в овертайме, а единственная встреча, исход которой решился в основное время, закончилась с разницей в одну шайбу. Серия переезжает в Торонто, где в ночь с 23 на 24 апреля состоится шестой раунд противостояния.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 22.04.2017, 2:30 2:3 ОТ Оттава Сенаторз Бостон Брюинз

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 2:3 (2ОТ) (счет в серии 3−2).

Обладатели Кубка Стэнли 2011 года «Бостон Брюинз» оказались на грани вылета после поражения в четвертом матче. «Оттава» получила комфортное преимущество в серии — 3−1, и теперь им осталось сделать лишь один шаг для выхода в четвертьфинал. Ситуация для «Брюинз» осложнилась еще и потому, что играть пришлось в гостях. Однако парни из Массачусетса, несмотря на проблемы с составом из-за травм многих игроков, даже не собираются сдаваться.

Матч, в котором нельзя было проигрывать, начался для «Бостона» как нельзя хуже.

На 12-й минуте Майк Хоффман точным пасом к синей линии отрезал всех защитников гостей и вывел Марка Стоуна один на один с Тууккой Раском. Канадец воспользовался предоставленным шансом и забросил свою первую шайбу в плей-офф в карьере.

На этом беды «Брюинз» не закончились, и на 30-й секунде второго периода защита гостей вновь провалилась. На этот раз выход один на один реализовал Жан-Габриэль Пажо. Казалось, время «Бостона» в плей-офф было сочтено, но гости были с этим не согласны.

На девятой минуте второго периода Давид Пастрняк сократил отставание до минимума, замкнув передачу Брэда Маршана на дальнюю штангу.

А за три минуты до конца второй двадцатиминутки Шон Курали выкатил из-за ворот и невероятным образом с неудобной руки направил шайбу в сетку между щитком вратаря и штангой.

Исход поединка решился в дополнительное время, причем одной двадцатиминутки командам не хватило.

На 11-й минуте второго дополнительного периода Курали стал героем всей Новой Англии, забросив победную шайбу в ворота Крэйга Андерсона.

После броска Чарли Макэвоя от синей линии шайба затерялась между коньками и клюшками хоккеистов, Курали нашел ее первым и спокойно отправил в ворота.

После победы в пятом матче положение «Бостона» улучшилось, но не намного, — они продолжают отставать в счете 2−3, но следующая встреча пройдет уже у них дома, что может помочь команде перевести серию в седьмой решающий матч.