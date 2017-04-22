Кадри заявил, что не хотел нанести Овечкину травму во время матча НХЛ

Пятый матч серии прошел в пятницу в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. В конце первого периода Кадри подсел под Овечкина и корпусом врезался ему в опорную ногу в районе колена. Россиянин в этот момент уже попрощался с шайбой, после столкновения он совершил вынужденный кульбит и при падении даже невольно подсек другого игрока «Торонто». Овечкин не смог продолжить игру и вернулся на лед только уже во втором периоде.

«Я надеялся, что Ови будет в порядке, — цитирует Кадри сайт НХЛ. — Это (колено) нежная часть тела, может быть серьезная травма. Я не хотел травмировать его, поэтому рад, что он смог вернуться на лед. Должно быть, он был в порядке».

Счет в серии до четырех побед после этой игры стал 3−2 в пользу «Вашингтона». Шестой матч пройдет 23 апреля в Торонто.