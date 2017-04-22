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22 апреля 2017, 9:41 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин сообщил, что не испытал боли после силового приема форварда «Торонто» Кадри

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не испытал боли после жесткого силового приема форварда «Торонто» Назема Кадри в пятом матче стартового раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и чувствует себя хорошо. Слова Овечкина приводит пресс-служба лиги.

Россиянин покинул площадку после столкновения с Кадри но затем вернулся на лед. Увеличить
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Капитан «Вашингтона» покинул площадку в первом периоде матча после столкновения с Кадри, но спустя несколько минут вернулся на лед.

«Со мной все в порядке, — рассказал 31-летний россиянин. — Мне не было больно. Я просто взял паузу, чтобы посмотреть на игру “Вашингтона” в большинстве».

Овечкин отказался оценивать действия Кадри, который за силовой прием против россиянина был наказан двухминутным штрафом. «Я не смотрел повтор момента, — отметил он. — Лига посмотрит повтор и примет решение. Но на данный момент это не имеет значения».

Овечкин провел на площадке 19 минут в матче с «Торонто» (2:1 ОТ) и не отметился результативными действиями. В нынешнем плей-офф на его счету три заброшенных шайбы. Счет в серии 3−2 в пользу «Вашингтона».

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