Овечкин сообщил, что не испытал боли после силового приема форварда «Торонто» Кадри

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Капитан «Вашингтона» покинул площадку в первом периоде матча после столкновения с Кадри, но спустя несколько минут вернулся на лед.

«Со мной все в порядке, — рассказал 31-летний россиянин. — Мне не было больно. Я просто взял паузу, чтобы посмотреть на игру “Вашингтона” в большинстве».

Овечкин отказался оценивать действия Кадри, который за силовой прием против россиянина был наказан двухминутным штрафом. «Я не смотрел повтор момента, — отметил он. — Лига посмотрит повтор и примет решение. Но на данный момент это не имеет значения».