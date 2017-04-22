Срок контракта Береглазова с клубом НХЛ «Рейнджерс» составляет два года
МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контракт российского защитника Алексея Береглазова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассчитан на два года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Гари Гринстин.
В пятницу «Рейнджерс» объявили о подписании соглашения с 23-летним хоккеистом, выступавшим в прошедшем сезоне за магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург».
«У Береглазова контракт на два года с возвратом», — сообщил собеседник агентства.
Гринстин также рассказал, что у защитника было еще несколько серьезных предложений от других клубов НХЛ, а в КХЛ им интересовался только магнитогорский «Металлург». «Интерес проявляли “Питтсбург”, “Виннипег”, “Аризона”, “Калгари”, но “Рейнджерс” оказались наиболее активными. В цифровых отношениях предложения были одинаковы. В “Нью-Йорке” рассчитывают на Алексея и видят его в определенной роли в команде», — сказал агент.
«Если у «Рейнджерс» будет желание отправить Береглазова в
Береглазов выступал за «Металлург» с 2013 года. В сезоне-2016/17 он сыграл 73 матча, записав на свой счет 25 (1 гол + 24 передачи) очков.
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