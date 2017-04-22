Срок контракта Береглазова с клубом НХЛ «Рейнджерс» составляет два года

В пятницу «Рейнджерс» объявили о подписании соглашения с 23-летним хоккеистом, выступавшим в прошедшем сезоне за магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург».

«У Береглазова контракт на два года с возвратом», — сообщил собеседник агентства.

Гринстин также рассказал, что у защитника было еще несколько серьезных предложений от других клубов НХЛ, а в КХЛ им интересовался только магнитогорский «Металлург». «Интерес проявляли “Питтсбург”, “Виннипег”, “Аризона”, “Калгари”, но “Рейнджерс” оказались наиболее активными. В цифровых отношениях предложения были одинаковы. В “Нью-Йорке” рассчитывают на Алексея и видят его в определенной роли в команде», — сказал агент.

«Если у «Рейнджерс» будет желание отправить Береглазова в фарм-клуб, то он сразу вернется в «Металлург», и только туда. Он предан этому клубу и благодарен ему за все. Он — патриот «Магнитки», — добавил Гринстин.

Береглазов выступал за «Металлург» с 2013 года. В сезоне-2016/17 он сыграл 73 матча, записав на свой счет 25 (1 гол + 24 передачи) очков.