Овечкин избежал серьезной травмы после «грязного» удара в колено от Кадри в матче НХЛ
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин избежал серьезной травмы после столкновения с нападающим «Торонто» Наземом Кадри по ходу матча плей-офф НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Пятый матч серии прошел в пятницу в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. В конце первого периода Кадри подсел под Овечкина и корпусом врезался ему в опорную ногу в районе колена. Россиянин в этот момент уже попрощался с шайбой, после столкновения он совершил вынужденный кульбит и при падении даже невольно подсек другого игрока «Торонто». Овечкин не смог продолжить игру и вернулся на лед только уже во втором периоде.
Кадри получил две минуты штрафа, в ходе которых «Вашингтон» забросил первую шайбу в матче. В американских СМИ прием канадца назвали «грязным» и намекнули, что только крепкое здоровье Овечкина может избавить Кадри от дополнительных санкций.
Счет в серии до четырех побед после этой игры стал 3−2 в пользу «Вашингтона». Шестой матч пройдет 23 апреля в Торонто.
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