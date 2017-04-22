Овечкин избежал серьезной травмы после «грязного» удара в колено от Кадри в матче НХЛ

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Пятый матч серии прошел в пятницу в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. В конце первого периода Кадри подсел под Овечкина и корпусом врезался ему в опорную ногу в районе колена. Россиянин в этот момент уже попрощался с шайбой, после столкновения он совершил вынужденный кульбит и при падении даже невольно подсек другого игрока «Торонто». Овечкин не смог продолжить игру и вернулся на лед только уже во втором периоде.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 22.04.2017, 2:00 2:1 ОТ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Ливз

Кадри получил две минуты штрафа, в ходе которых «Вашингтон» забросил первую шайбу в матче. В американских СМИ прием канадца назвали «грязным» и намекнули, что только крепкое здоровье Овечкина может избавить Кадри от дополнительных санкций.

Счет в серии до четырех побед после этой игры стал 3−2 в пользу «Вашингтона». Шестой матч пройдет 23 апреля в Торонто.