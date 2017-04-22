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22 апреля 2017, 9:12 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин избежал серьезной травмы после «грязного» удара в колено от Кадри в матче НХЛ

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин избежал серьезной травмы после столкновения с нападающим «Торонто» Наземом Кадри по ходу матча плей-офф НХЛ.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Форвард Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> избежал серьезной травмы после столкновения с нападающим Торонто Наземом <span class=error>Кадри</span> по ходу матча <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Пятый матч серии прошел в пятницу в Вашингтоне и завершился победой хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. В конце первого периода Кадри подсел под Овечкина и корпусом врезался ему в опорную ногу в районе колена. Россиянин в этот момент уже попрощался с шайбой, после столкновения он совершил вынужденный кульбит и при падении даже невольно подсек другого игрока «Торонто». Овечкин не смог продолжить игру и вернулся на лед только уже во втором периоде.

Кадри получил две минуты штрафа, в ходе которых «Вашингтон» забросил первую шайбу в матче. В американских СМИ прием канадца назвали «грязным» и намекнули, что только крепкое здоровье Овечкина может избавить Кадри от дополнительных санкций.

Счет в серии до четырех побед после этой игры стал 3−2 в пользу «Вашингтона». Шестой матч пройдет 23 апреля в Торонто.

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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» победил «Торонто» со счетом 2:1 в овертайме пятого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, после которой была заброшена победная шайба.
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